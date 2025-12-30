Vinculan a proceso al cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán

La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a Mario Lindoro Elenes y Mario Alfredo Lindoro Navidad, suegro y cuñado, respectivamente, de Iván Archivaldo Guzmán, identificado como líder del grupo delictivo “Los Chapitos”.

Ambos sujetos fueron detenidos en días recientes en el estado de Jalisco y están probablemente relacionados con una organización criminal, de acuerdo con las investigaciones federales.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó datos de prueba considerados contundentes, con los que el juez determinó vincularlos a proceso, ratificar la prisión preventiva oficiosa y fijar un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

¿Cómo se llevó a cabo la detención de los familiares de Iván Archivaldo Guzmán?

La detención de ambos imputados fue resultado del trabajo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, mediante un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la FGR.

¿De qué delitos se acusa a cada uno de los imputados?

A Mario Lindoro Elenes, se le imputó la probable comisión de los delitos de contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina, posesión de arma de fuego, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por su parte, a Mario Alfredo Lindoro Navidad, por su posible participación en los ilícitos de contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y fentanilo, posesión de armas de fuego, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Presunción de inocencia

La Fiscalía General de la República precisó que, conforme a la ley, a las personas mencionadas se les presume inocentes, mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

