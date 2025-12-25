Dictan prisión preventiva oficiosa contra suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán
Un juez federal dictó la medida de prisión preventiva oficiosa contra dos familiares de Chapito detenidos en Zapopan, Jalisco.
Mario Lindoro Elenes, “El Niño”, y Mario Alberto Lindoro Navidad, “El 7”, suegro y cuñado del narcotraficante Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, recibieron la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
¿Por qué delitos se investiga a los familiares de Chapito?
Un juez federal declaró legal la detención ocurrida el lunes y después que la Fiscalía General de la República (FGR) procedió a imputarlos por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud.
La defensa de los familiares de “El Chapito” solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando se defina si son vinculados a proceso.
Por el momento, Mario Lindoro Elenes, “El Niño”, y Mario Alberto Lindoro Navidad, “El 7”, permanecerán internos en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.