Rehabilitación del puente Antonio Dovalí Jaime garantiza seguridad y movilidad en Veracruz
La rehabilitación del primer puente atirantado de México, incluye la sustitución de 68 tirantes y beneficiará a miles de usuarios entre Minatitlán y Coatzacoalcos, informó la SICT.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer que se trabaja en la rehabilitación del puente “Antonio Dovalí Jaime”, el primero atirantado del país, construido hace 40 años y que se ubica en Minatitlán, Veracruz.
Las labores de mantenimiento tienen el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios a lo largo de poco más de un kilómetro sobre el Río Coatzacoalcos; serán sustituidos 68 tirantes por otros de acero de presfuerzo de alta resistencia y durabilidad.
Además la modernización de esta estructura detonará la actividad económica y turística de esa región, así como de Ixhuatlán del Sureste y Cosoleacaque, en beneficio de miles de personas.
¿En qué consisten los trabajos de rehabilitación del puente?
La primera etapa consistirá en la sustitución de seis tirantes, además de la instalación de un sistema para la detección de alertas y monitoreo del comportamiento estructural del puente.
¿Cuál es la importancia del puente Antonio Dovalí Jaime?
Cabe destacar que el puente tiene cuatro carriles de circulación y registra un Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) de 23 mil 720 vehículos; la obra de rehabilitación ha generado 750 empleos.
El puente “Antonio Dovalí Jaime” inició operaciones el 1 de septiembre de 1984; desde ese momento fue considerado como uno de los 10 más importantes del mundo por su contribución al progreso económico, social y turístico.
En 2025, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte invirtió 2 mil 105 millones de pesos en la remodelación de 135 puentes; estas obras generaron 5 mil 473 empleos.
ahz.