“Hubo una gran explosión”: Trump asegura que Estados Unidos destruyó presunta base del narco en Venezuela

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país atacó una presunta instalación vinculada al narcotráfico en Venezuela, tras haber declarado el viernes pasado, durante una entrevista con la emisora WABC, que se destruyó lo que calificó como una “gran instalación” en territorio venezolano.

Aunque el gobierno del dictador Nicolás Maduro no ha emitido una postura al respecto, Trump reiteró este 29 de diciembre que el ataque se concentró en una zona portuaria. “Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las drogas en los barcos. Así que atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es una zona de operaciones. Ahí es donde operan. Y eso ya no existe”, afirmó.

De acuerdo con la BBC, las declaraciones del mandatario estadounidense provocaron inicialmente especulación en redes sociales, donde algunos usuarios las relacionaron con una explosión registrada en una nave de Primazol, empresa venezolana. Sin embargo, la compañía rechazó cualquier relación entre ese incidente y lo señalado por Trump.

¿Primer ataque terrestre bajo la administración Trump en Venezuela?

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha proporcionado información adicional sobre el presunto ataque y la información revelada se limita a los dichos del presidente, quien tampoco aclaró si en la operación participaron fuerzas militares estadounidenses o elementos de agencias de inteligencia, como la CIA.

Sin embargo, medios internacionales señalan que, de confirmarse, se trataría del primer ataque terrestre en Venezuela dentro de la estrategia de presión de la administración Trump contra Nicolás Maduro, la cual ha incluido acciones contra embarcaciones, así como el reciente bloqueo a las exportaciones de petróleo venezolano.

TE PUEDE INTERESAR: Venezuela libera a 71 presos políticos detenidos tras las elecciones presidenciales otorgadas a Maduro