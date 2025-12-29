Gasolina Magna (Regular) no sube, Premium no entra en acuerdo de mantener precios para 2026, así lo explicó Sheinbaum

“La regular es la que usa la gran mayoría de la población y es la que tiene este apoyo”, subrayó la presidenta.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este 29 de diciembre de 2025, durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, que la gasolina Premium no forma parte del acuerdo de contención de precios y podrá registrar incrementos a partir del 1 de enero de 2026.

Sheinbaum fue enfática al desmentir versiones que apuntaban a un alza generalizada en los combustibles. “Es falso que aumentará el precio de la gasolina regular”, aseguró, al explicar que la gasolina Magna se mantiene sin incrementos gracias a un convenio voluntario firmado con empresarios gasolineros.

🚨 Es falso que la #gasolina regular aumentará de precio el 1 de enero 2026. ⛽️



Durante la #MañaneraDelPueblo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que el precio de la gasolina regular o Magna se mantiene por debajo de los $24 por litro, gracias a la… pic.twitter.com/gNcFa0170K — Hacienda (@Hacienda_Mexico) December 29, 2025

¿Por qué la Magna no sube y la Premium sí?

De acuerdo con la mandataria, el acuerdo con los expendedores establece que el precio de la gasolina regular se congela y se revisa cada seis meses, como una medida para proteger la economía de la mayoría de los consumidores. A cambio, el gobierno federal redujo de manera significativa trámites administrativos para las estaciones de servicio, sin comprometer normas de Protección Civil ni ambientales.

Sheinbaum destacó que este tipo de pactos forman parte de la estrategia económica del nuevo gobierno. “La gran mayoría de los ajustes que hacemos es por acuerdo”, dijo, al recordar mecanismos como el aumento al salario mínimo y el PACIC, que ha permitido contener el precio de la canasta básica.

Gasolina Magna no sube, Premium no entra en acuerdo de mantener precios para 2026, así lo explicó Sheinbaum pic.twitter.com/27RqRqE6Lk — Franc (@paco__miranda) December 29, 2025

¿Qué pasará con la gasolina Premium en 2026?

Ante la insistencia de los reporteros, la presidenta aclaró que la gasolina Premium no está incluida en el acuerdo voluntario, por lo que su precio quedará sujeto a factores de mercado, impuestos y costos internacionales. No obstante, señaló que el diálogo con los gasolineros sigue abierto.

“La regular es la que usa la gran mayoría de la población y es la que tiene este apoyo”, subrayó.

En resumen, los consumidores de gasolina Magna pueden estar tranquilos, mientras que quienes utilizan gasolina Premium deberán prepararse para posibles ajustes en 2026, en un contexto donde el gobierno apuesta por acuerdos y no por controles de precios obligatorios.