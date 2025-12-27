;

Canadá anuncia ayuda a Ucrania por 1.827 millones de dólares

El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció un nuevo paquete de apoyo financiero para la reconstrucción de Ucrania previo a la reunión Zelenski-Trump en Estados Unidos.

Araceli Hernández Zamora

Este sábado, y previo a su reunión con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, viajó a Canadá, donde obtuvo el compromiso del gobierno canadiense de otorgar 1.827 millones de dólares estadounidenses para la reconstrucción de su país.

El anuncio fue realizado por autoridades canadienses tras el encuentro sostenido entre Zelenski y el primer ministro Mark Carney en la ciudad de Halifax, donde el mandatario ucraniano hizo una escala antes de continuar su viaje a Florida, donde se reunirá este domingo 28 de diciembre con Trump.

De acuerdo con la información oficial, el apoyo —equivalente a 2 mil 500 millones de dólares canadienses— será canalizado mediante instrumentos financieros estratégicos y estará destinado principalmente a la reconstrucción de infraestructura en Ucrania, afectada por la guerra con Rusia.

Como parte del paquete, Canadá otorgará garantías para un préstamo de hasta mil 300 millones de dólares canadienses al Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD), a través de una agencia del Banco Mundial, con el objetivo de fortalecer la capacidad financiera del gobierno ucraniano.

Cabe señalar que, desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, el gobierno canadiense ha destinado cerca de 22 mil millones de dólares canadienses en apoyo económico, militar y humanitario a la administración de Zelenski, consolidándose como uno de sus principales aliados internacionales.

