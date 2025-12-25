EEUU lanza ataque contra ISIS en Nigeria por asesinato de cristianos

Fuerzas estadounidenses atacaron más de 70 objetivos al noreste de Nigeria, informó el Pentágono, en el marco de una importante operación militar contra el grupo Estado Islámico.

En su cuenta de la red Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió la ofensiva como una “represalia muy seria” por un reciente atentado que mató a tres estadounidenses en ese país, el pasado fin de semana, en el sitio arqueológico de Palmira.

Estados Unidos “golpeó más de 70 objetivos en múltiples ubicaciones del centro de Siria con aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería”, afirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), en un comunicado.

“La operación empleó más de 100 municiones de precisión contra infraestructuras y emplazamientos de armamento de ISIS conocidos”, agregó Centcom, usando uno de los acrónimos del grupo.

Afirmó que desde el ataque en Palmira, fuerzas estadunidenses y aliadas “realizaron 10 operaciones en Siria e Irak que resultaron en la muerte o detención de 23 efectivos terroristas”, sin especificar a qué grupos pertenecían.

“Seguiremos persiguiendo implacablemente a los terroristas que buscan hacer daño a los estadounidenses y a nuestros socios en toda la región”, dijo el almirante Brad Cooper.

El líder estadounidense indicó que esto ocurre luego de las advertencias de Trump, acerca de que “desataría un infierno si no cesaban la masacre de cristianos, y esta noche lo hubo”.

Aseguró que el Departamento de Guerra ejecutó numerosos “ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer”.

“Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical. Que Dios bendiga a nuestras fuerzas armadas y les deseo una feliz Navidad a todos, incluidos los terroristas muertos, que serán muchos más si continúa su masacre de cristianos”, señaló.

