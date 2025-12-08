Radiación en Chernobyl podría liberarse: ONU alerta de daño a escudo protector que la contenía

El escudo protector de Chernobyl sufrió daños por un ataque con drones en febrero de 2025

Se encienden otra vez las alertas por la central nuclear de Chernobyl, ahora que la ONU anunció que el escudo protector ya no puede contener la radiación por culpa de un ataque con drones ocurrido en febrero.

Inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica confirmaron los daños y informaron del nivel de riesgo que corre el mundo por esta situación.

Rusia lanza explosivo el 14 de febrero de 2025 y rompe el reactor 4 de la central nuclear de Chernobyl.

El ataque con dron que dañó escudo de Chernobyl

Un dron que transportaba una ojiva explosiva impactó el Nuevo Revestimiento Seguro, o “sarcófago” de Chernobyl el pasado 14 de febrero, causando un incendio que dañó el revestimiento protector de la megaobra, informó el Organismo Internacional de Energía Atómica que depende de la ONU.

El domo inaugurado en 2019 fue diseñado para contener el material radiactivo durante 100 años, pero ha quedado inservible debido al ataque que, de acuerdo con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, lanzó Rusia, algo que el Kremlin nunca aceptó.

Cuánta radiación escapó de Chernobyl desde febrero de 2025

Aunque los inspectores de la OIEA dijeron que la estructura sí ha “perdido sus funciones principales de segu ridad, incluida su capacidad de confinamiento”, no tiene daños permanentes en la estructura ni en el sistema que monitorea la radiactividad.

Por ello, este ataque con drones de febrero de 2025 no provocó fugas radiactivas y por ahora no se ha liberado material dañino a la atmósfera.

Sin embargo, la OIEA ya recomendó hacer un nuevo escudo para evitar riesgo de que se disemine polvo radiactivo.

¿Cuántos años va a durar la radiación en Chernobyl?

En el interior del escudo protector hay 200 toneladas de material radiactivo como el yodo-131, cesio-137, y plutonio-239 que no existen en la naturaleza.

Este material nuclear sigue y seguirá siendo peligroso durante miles de años, que es el tiempo que tardará en degradarse.

Parque de diversiones abandonado tras la tragedia de Chernovyl en 1986

¿Qué fue lo que causó el accidente en Chernobyl?

Una prueba de seguridad en la central nuclear en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), ahora territorio de Ucrania, fue la que inició el desastre en Chernobyl el 26 de abril de 1986.

Los técnicos querían saber si podían generar energía en caso de un apagón y bajaron la potencia más allá de lo permitido por los manuales de seguridad, volviendo inestable al material radiactivo que generó dos explosiones dejando expuesta la radiactividad a la atmósfera.

Esto generó un incendio que duró 10 días y transportó polvo radiactivo alrededor de Europa. La URSS no alertó de la tragedia hasta que científicos europeos detectaron la radiación y fue hasta ese momento que desalojó a las personas a 30 kilómetros a la redonda.

¿Cuántas personas murieron en Chernobyl?

De manera directa, 31 personas murieron ese día y en las semanas siguientes por la radiación, pero no hay datos exactos sobre los fallecidos después del desastre en la zona, donde se reportaron altos grados de defectos congénitos y diferentes tipos de cáncer.

Luisito Comunica viajó a Chernobyl

En 2019 Chernobyl desató interés mundial tras el estreno de una serie sobre el desastre nuclear y el mexicano Luisito Comunica fue uno de los que viajó a la ciudad de Prípiat, el centro de la zona de exclusión de 30 kilómetros a la redonda donde no es posible vivir debido al alto nivel de radiación.

Su aventura no le hizo gracia a muchos de sus seguidores, quienes criticaron que lo llamara un lugar divertido:

“Han sido divertidos días por Chernobyl. Quién lo diría, está divertido. Es una ciudad, es muy grande, es enorme, de hecho son varias ciudades, la zona de exclusión son 2.600 kilómetros cuadrados”.

