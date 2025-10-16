Diputados aprueban ley del IEPS que eleva precios de refrescos y bebidas azucaradas

Diputados aprueban en lo general las reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 351 votos a favor, 29 en contra y una abstención, las reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en medio de un intenso debate entre legisladores de Morena y los partidos de oposición.

Los diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano rechazaron la aplicación de dicho gravamen a productos considerados dañinos para la salud, como los refrescos, el tabaco, el alcohol, las apuestas en casinos y los videojuegos violentos.

TE PUEDE INTERESAR: Reformas al Código Fiscal vulneran privacidad y libertad de expresión: Leopoldo Maldonado

Oposición: “No son impuestos saludables, son recaudatorios”

Los legisladores opositores argumentaron que la medida no afectará a las grandes refresqueras, sino directamente a los consumidores y pequeños comercios.

El panista Paulo González advirtió que este incremento tendrá un impacto negativo en la economía familiar y en los autoempleos.

“Lo que sí van a provocar con esto es que todos los ingresos que tienen las tienditas se verán afectadas entre un 15 y un 20 por ciento, poniendo en riesgo más de 6 mil puntos de venta y 129 mil autoempleos en todo el país. Y la mayor hipocresía de Morena es que siempre dicen que primero los pobres, pero este aumento pega directamente a los que menos tienen”, señaló.

Diputados aprueban en lo general las reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) Ampliar

El objetivo es desincentivar el consumo

Por su parte, los legisladores de Morena, PT y Partido Verde defendieron el proyecto impulsado por la Secretaría de Hacienda, argumentando que los incrementos buscan desincentivar el consumo de productos nocivos para la salud y fortalecer la recaudación fiscal.

De acuerdo con la propuesta aprobada, los impuestos aplicarán a refrescos y otras bebidas azucaradas, así como a productos con alto contenido calórico, con el objetivo de reducir los niveles de obesidad y fomentar hábitos más saludables entre la población.

EN VIVO / Reanudación de la Sesión Ordinaria del 15 de octubre de 2025 https://t.co/WcDu8sqQ2i — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 16, 2025

👉 Síguenos en Google News para más información