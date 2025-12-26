Horóscopo Negro 2026: El ritual para atraer al amor en este año según tu signo zodiacal

El horóscopo es una de las formas en las que la mayoría manifiesta su fe. Asimismo, el amor dicen que mueve mundos, es por eso que a poco días de arrancar el año nuevo, es normal preguntarnos si Cupido puede hacernos la buena.

Así que te dejamos unos rituales que cada signo puede seguir de acuerdo con el horóscopo negro, recuerda que no todos necesitamos lo mismo.

¿Qué signo eres según tu fecha de nacimiento?

Antes de pasar a la acción, ubica tu signo en esta lista para que no haya margen de error al realizar tu petición al universo:

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

21 de marzo al 19 de abril Tauro: 20 de abril al 20 de mayo.

20 de abril al 20 de mayo. Géminis: 21 de mayo al 20 de junio.

21 de mayo al 20 de junio. Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

21 de junio al 22 de julio Leo: 23 de julio al 22 de agosto

23 de julio al 22 de agosto Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre.

23 de agosto al 22 de septiembre. Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

23 de septiembre al 22 de octubre Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre.

23 de octubre al 21 de noviembre. Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre.

22 de noviembre al 21 de diciembre. Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero.

22 de diciembre al 19 de enero. Acuario: 20 de enero al 18 de febrero.

20 de enero al 18 de febrero. Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo.

¿Qué ritual seguir para atraer el amor en 2026 según el horóscopo negro?

Algunos mencionan que con ropa interior de color es suficiente, otros tantos que haciendo el visión board, pero entre que es una y es otra, el horóscopo negro dice que todos necesitamos algo diferente, así que a continuación te dejamos qué requieres para atrae el amor en 202 según ti signo zodiacal:

Signos de Fuego (Aries, Leo y Sagitario)

Para ustedes, la pasión es clave. Los horóscopos recomiendan encender una vela roja la noche de Año Nuevo. Escriban en un papel lo que desean soltar de sus relaciones pasadas y quémenlo con la llama de la vela (con mucho cuidado). Las cenizas deben soplarse al viento para dejar espacio a lo nuevo y vibrante que viene en 2026.

Signos de Tierra (Tauro, Virgo y Capricornio)

Ustedes buscan estabilidad. El ritual ideal según los horóscopos es enterrar una pequeña moneda de chocolate y un cuarzo rosa en una maceta con flores vivas. Esto simboliza que el amor que llegará será fértil, dulce y, sobre todo, tendrá raíces fuertes para durar muchos años.

Signos de Aire (Géminis, Libra y Acuario)

La comunicación es su fuerte. Los horóscopos sugieren que escriban una carta de amor al universo detallando cómo se quieren sentir en su próxima relación. Rocíen la carta con su perfume favorito y guárdenla en su almohada durante las primeras 12 noches del 2026. La intención volará directo a su destino.

Signos de Agua (Cáncer, Escorpio y Piscis)

Ustedes son pura emoción. El ritual perfecto es un baño de purificación. El 31 de diciembre, báñense con agua cargada de pétalos de rosa blanca y miel. Según los horóscopos, esto limpiará su aura de tristezas pasadas y los dejará brillantes y magnéticos para atraer a una persona que los valore de verdad.

