Asesinan a querida actriz de “El Rey León” de la obra de Broadway en Nueva York

La comunidad teatral de Nueva York está de luto tras el asesinato de Imani Dia Smith, una joven actriz de 26 años que formaba parte del elenco de “El Rey León”. De acuerdo con reportes preliminares, la intérprete habría sido atacada por su presunto novio, un caso que ya es investigado por las autoridades como un posible feminicidio.

El crimen ocurrió fuera del recinto teatral y generó una inmediata reacción de consternación entre compañeros de reparto, productores y seguidores del musical.

Imani Dia Smith interpretaba a Nala en la obra de “El Rey León”. Ampliar

Diversas voces del ámbito artístico exigieron justicia y un esclarecimiento rápido de los hechos, al tiempo que recordaron el talento y la disciplina de Smith, descrita como una artista comprometida y cercana.

Fuentes policiales indicaron que el agresor fue identificado y que la investigación se centra en la relación previa entre víctima y sospechoso, así como en la reconstrucción de los momentos previos al ataque. Las autoridades no han detallado aún el móvil ni el estado legal del presunto responsable, pero confirmaron que el caso sigue activo.

La producción del musical expresó su solidaridad con la familia y anunció apoyo psicológico para el elenco. El asesinato reaviva el debate sobre la violencia de género y la urgencia de reforzar mecanismos de prevención y protección.

Mientras Broadway guarda silencio en señal de respeto, el nombre de Imani Dia Smith se suma a la lista de jóvenes vidas truncadas por la violencia, un recordatorio doloroso de que el talento no protege del peligro y de que la justicia debe llegar.