¿Jenni Rivera está viva? Captan a mujer idéntica en clínica del IMSS | FOTOS

El legado de la “Gran Señora” sigue más vivo que nunca en el corazón de sus fanáticos, pero lo que ocurrió recientemente ha dejado a todo México con la boca abierta. A más de una década de su partida, el nombre de Jenni Rivera volvió a ser tendencia mundial debido a una fotografía que se volvió viral en cuestión de horas.

Este tipo de fenómenos son sumamente importantes porque demuestran el impacto cultural que la artista dejó en nuestro país; su público se niega a olvidarla y cualquier pista, por más increíble que parezca, reaviva la esperanza de quienes sueñan con que su ídolo aún camine entre nosotros.

¿Quién fue Jenni Rivera?

Para entender el revuelo, hay que recordar que Jenni Rivera no solo fue una cantante, sino un ícono de empoderamiento femenino. Conocida como la “Diva de la Banda”, Dolores Janney Rivera Saavedra conquistó las listas de popularidad con éxitos como “Basta Ya” y “Inolvidable”.

Jenni Rivera vendió millones de discos y se convirtió en una figura indispensable de la televisión mexicana y estadounidense. Lamentablemente, falleció en un trágico accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012 tras salir de un concierto en Monterrey, dejando un vacío que nadie ha podido llenar.

¿Dónde se vio a la mujer idéntica a Jenni Rivera?

La imagen que tiene a todo el internet de cabeza fue captada nada más y nada menos que en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Según los reportes que circularon en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), una persona capturó a una mujer caminando en la sala de espera que compartía rasgos físicos sorprendentes con Jenni Rivera.

La mujer de la foto aparece de perfil, con una cabellera rizada y rubia, facciones muy marcadas y un estilo que recordaba perfectamente a los mejores años de la cantante. La publicación se llenó rápidamente de comentarios de usuarios que aseguraban que el parecido era “escalofriante” y “demasiado real para ser coincidencia”.

¿Es real la fotografía de la ‘Diva de la Banda’?

Aunque la imagen es real (en el sentido de que no parece estar editada con Inteligencia Artificial), la realidad es que no se sabe la identidad de la mujer, pues solamente se parece mucho a ella físicamente. A pesar de las locas teorías que surgieron, donde algunos internautas afirmaban que Jenni Rivera había fingido su muerte y ahora vivía una vida común en México, no hay pruebas que sustenten esto.

Lo que ocurrió en la clínica del IMSS fue simplemente un encuentro con una mujer que tiene una genética muy similar a la de Jenni Rivera. No obstante, esto no impidió que los fans compartieran la foto miles de veces bajo la leyenda de que “la Diva siempre vuelve”.