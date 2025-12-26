Muere Perry Bamonte, famoso guitarrista de The Cure, a los 65 años

El mundo de la música despide a Perry Bamonte, guitarrista, tecladista y multiinstrumentista de The Cure, quien falleció a los 65 años durante la celebración de Navidad. De acuerdo con los primeros reportes, el músico murió en su domicilio tras enfrentar una enfermedad breve, noticia que fue confirmada por la propia banda.

Bamonte se incorporó oficialmente a The Cure en 1990, convirtiéndose en una pieza clave durante una de las etapas más sólidas del grupo.

La banda The Cure lo confirmó en su sitio web oficial. Ampliar

Su talento quedó plasmado en discos fundamentales como Wish, Wild Mood Swings y Bloodflowers, donde aportó no solo en la guitarra, sino también en teclados y bajo, enriqueciendo el característico sonido atmosférico de la banda británica.

Tras varios años fuera de la alineación principal, Perry Bamonte regresó en 2022, sumándose nuevamente a The Cure para la gira “Shows of a Lost World”, con la que el grupo reafirmó su vigencia ante nuevas generaciones de seguidores.

En un comunicado, la banda lo describió como un músico tranquilo, intuitivo y profundamente creativo, destacando su calidez humana y su importancia dentro de la historia del grupo. El mensaje fue acompañado por muestras de cariño de fans y colegas alrededor del mundo, quienes reconocieron su influencia en el rock alternativo.

La muerte de Perry Bamonte deja un vacío en The Cure y en la música contemporánea, pero su legado permanece en las canciones y en una carrera marcada por la sensibilidad, la constancia y la pasión artística.