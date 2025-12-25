;

  • 25 DIC 2025, Actualizado 23:12

Muere Jorge Lozano Soriano, productor de “Mujer, casos de la vida real”

A los 90 años falleció el productor de televisión Jorge Lozano Soriano, creador del programa “Mujer, casos de la vida real”, informó su cuenta oficial de Facebook.

Este 25 de diciembre a los a los 90 años murió el productor y escritor argentino Jorge Lozano Soriano creador de “Mujer, casos de la vida real” que por décadas trabajó junto a Silvia Pinal.

¿Cuándo y cómo se informó sobre el fallecimiento?

La noticia se dio a conocer a través de su cuenta oficial de Facebook donde se informó que falleció a las 00:50 de la madrugada y se lamento su muerte.

¿Cuál fue el legado de “Mujer, casos de la vida real”?

Por más de 20 años “Mujer, casos de la vida real” fue uno de los programas más importantes de la televisión mexicana que contaba historias y abordaba problemas de la sociedad de la época.

El proyecto inició cuando la actriz Silvia Pinal tuvo una plática con el productor Jorge Lozano Soriano con el objetivo de crear un programa donde la gente pudiera contar sus historias a través de cartas que eran enviadas a la producción.

