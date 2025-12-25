;

Activan contingencia ambiental atmosférica fase 1 en Toluca y Santiago Tianguistenco

Autoridades del Estado de México activaron la contingencia ambiental fase 1 en Toluca y Santiago Tianguistenco tras registrar altos niveles de partículas PM2.5 y condiciones meteorológicas adversas.

Se activa la contingencia ambiental atmosférica fase 1 en Toluca y Santiago Tianguistenco

Se activa la contingencia ambiental atmosférica fase 1 en Toluca y Santiago Tianguistenco

Se activó la contingencia ambiental atmosférica fase 1 en Toluca y Santiago Tianguistenco. En el último reporte de las 15:00 horas se informó que continúan las condiciones meteorológicas adversas para la dispersión de contaminantes.

¿Por qué se activó la contingencia ambiental en estas zonas?

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible informó que se mantienen las acciones en fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por partículas en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

En el último reporte de la 15:00 horas se registraron valores máximos de 83 y 82 microgramos por metro cúbico de partículas PM2.5, en las estaciones de Almoloya de Juárez y Xonacatlán lo que indica que continúan adversas las condiciones meteorológicas para la dispersión de contaminantes.

La dependencia dio a conocer que la situación se mantendrá durante el día debido al viento débil y estabilidad atmosférica lo que contribuye a la concentración de partículas PM2.5 y PM10.

¿Qué recomendaciones emitieron las autoridades a la población?

Recomendaciones para los mexiquenses para apoyar en la reducción de emisores contaminantes:

  • Evitando la quema de juegos pirotécnicos, leña, fogatas y llantas.
  • Disminuir el uso de automóvil.
  • Tomar medidas para reducir la contaminación del aire en industrias, comercios, servicios y en el hogar.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible estatal continuará con la vigilancia y las acciones que establece el Programa para la Atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco y se informará la evolución de la misma a las 20:00 horas en sitios oficiales como el sitio web https://rama.edomex.gob.mx/calidaddelaire.

