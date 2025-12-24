Exárbitro Marco Antonio “Chiquimarco” enfrenta prisión preventiva tras acusación de violencia

Una jueza dictó prisión preventiva como medida cautelar contra Marco Antonio Rodríguez, conocido como “Chiquimarco” y exárbitro mundialista, dentro de un proceso penal por el presunto delito de violencia familiar. La determinación se tomó tras analizar los elementos contenidos en la carpeta de investigación presentada por el Ministerio Público.

De acuerdo con información judicial, la jueza Carolina Bernal consideró que la privación cautelar de la libertad es necesaria para proteger a la víctima y garantizar el adecuado desarrollo del proceso, así como para evitar riesgos de reiteración de conductas o interferencias en la investigación.

La audiencia se llevó a cabo conforme al debido proceso y, tras escuchar a las partes, la autoridad judicial concluyó que existían indicios suficientes para imponer la medida cautelar más restrictiva, en tanto continúan las diligencias correspondientes. La defensa del imputado podrá impugnar la medida conforme a los plazos y recursos que marca la ley.

El caso ha generado atención pública por tratarse de una figura conocida del futbol mexicano; sin embargo, las autoridades subrayaron que la medida no prejuzga sobre la responsabilidad penal definitiva y que el proceso seguirá su curso con base en las pruebas que se presenten.

En México, la violencia familiar es un delito que puede ameritar prisión preventiva cuando la autoridad judicial estima que existen riesgos para la víctima. El caso continuará en etapa de investigación complementaria, mientras se define la situación jurídica del imputado.