Crean ‘viagra’ para mujeres: ¿Dónde comprarlo y quiénes pueden usarlo?

La salud sexual ha evolucionado a pasos agigantados, pero durante mucho tiempo pareció que la atención estaba centrada mayoritariamente en el público masculino. Por décadas, la famosa pastilla azul dominó el mercado, dejando un vacío importante en las opciones para la salud y el deseo femenino.

Hablar de estos temas hoy en día es fundamental para romper tabúes y garantizar que las mujeres tengan acceso a tratamientos científicos que mejoren su calidad de vida. Tras casi 30 años del lanzamiento del viagra original, la ciencia finalmente pone sobre la mesa una alternativa diseñada específicamente para las necesidades de la mujer contemporánea.

¿Qué es el ‘viagra’ para mujeres?

Aunque popularmente se le ha bautizado como el viagra para mujeres, es importante aclarar que su funcionamiento es distinto al tratamiento masculino. Mientras que la versión para hombres se enfoca en la respuesta física (el flujo sanguíneo), esta nueva alternativa trabaja a nivel cerebral y hormonal.

Se trata de un compuesto diseñado para tratar el Trastorno del Deseo Sexual Hipoactivo (TDSH). En palabras sencillas, este viagra femenino ayuda a equilibrar los neurotransmisores en el cerebro que están relacionados con el deseo sexual, ayudando a las mujeres que han perdido el interés en la intimidad debido a factores biológicos o químicos, devolviéndoles una parte importante de su bienestar emocional y físico.

¿Dónde estará disponible el ‘viagra’ para mujeres?

La distribución de este nuevo tratamiento comenzará de manera estratégica. En una primera etapa, se espera que este viagra para mujeres esté disponible en farmacias especializadas y clínicas de salud sexual de primer nivel. Al ser un medicamento que requiere un control médico estricto, no será una pastilla de venta libre o “sobre el mostrador”.

En México, las autoridades sanitarias están en proceso de revisión de los protocolos para asegurar que su llegada a las principales cadenas de farmacias del país sea segura. Por ahora, los puntos de venta autorizados serán aquellos que cuenten con especialistas en ginecología y salud reproductiva, ya que el uso del viagra femenino debe ser supervisado por un profesional.

¿Cuándo sale a la venta?

La pregunta que muchas se hacen es: ¿cuánto falta para tenerlo disponible? Tras el anuncio de su creación y aprobación en mercados internacionales, se estima que el viagra para mujeres comience a comercializarse de forma masiva a lo largo de este 2025 y principios de 2026.