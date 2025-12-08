¿Por qué Peña Nieto rompió su autoexilio? Esto se sabe sobre su regreso a México el mismo día del mitin de Sheinbaum en el Zócalo

Enrique Peña Nieto volvió México en un viaje que coincidió con el acto de Sheinbaum en el Zócalo.

Tras siete años de permanecer fuera del país en un exilio autoimpuesto en España, el expresidente Enrique Peña Nieto, quien gobernó México de 2012 a 2018, regresó a territorio nacional por motivos personales que, de acuerdo con el periodista y columnista Mario Maldonado, el exmandatario fue visto en el Estado de México, donde acudió para visitar a su familia, principalmente a su madre, ya que ella no puede viajar con facilidad, detalló el también autor de “Confesiones desde el exilio”.

La noticia de su visita se dio a conocer el mismo día en que se realizó la celebración por los siete años de Morena al frente del gobierno federal, en un acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo.

¿Dónde fue visto Peña Nieto?

Peña Nieto estuvo en Ixtapan de la Sal, municipio ubicado en el Estado de México y reconocido como Pueblo Mágico desde 2015 por la Secretaría de Turismo, el cual se encuentra al sur de Toluca, aproximadamente a dos horas de la Ciudad de México.

Enrique Peña Nieto, expresidente de México de 2012 a 2018.

¿Enrique Peña Nieto volvió a México para quedarse?

En una declaración para Mario Maldonado y publicada en su libro en 2024, el exmandatario señaló que sí tiene interés en regresar a México, aunque aún no sabe con certeza si sería de forma permanente.

Tengo interés de regresar, pero no tengo decidido de forma permanente. Yo quiero mantenerme en esta sana distancia en este espacio del actual gobierno, pero pienso regresar. — Enrique Peña Nieto.

¿Dónde vive actualmente Enrique Peña Nieto?

Desde que dejó México, Peña Nieto vive en España, pero ha sido visto en distintos países, como República Dominicana, donde protagonizó un truco de magia con el ilusionista Daniel Fernández en Punta Cana.

También ha participado en proyectos documentales, como Texcoco. La decisión del presidente, realizado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, y la serie PRI: Crónica del fin, dirigida por la periodista Denise Maerker.

