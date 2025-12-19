El congreso de EE.UU. revela nuevas imágenes del archivo personal de Jeffrey Epstein

Acorde a un artículo de la BBC publicado este 19 de septiembre, el comité de supervisión de la cámara de representantes de los Estados Unidos ha dado un paso crucial en la búsqueda de transparencia al liberar un nuevo lote de 70 fotografías pertenecientes a las propiedades personales de Jeffrey Epstein. Esta entrega representa la tercera publicación de un vasto archivo que supera las 95,000 imágenes recolectadas durante las investigaciones. La divulgación ocurre en un momento de alta tensión política, justo antes de que se cumpla el plazo legal para que el departamento de justicia entregue la totalidad de sus expedientes sobre el caso.

Ampliar

¿Quiénes aparecen en estas nuevas fotografías?

Las imágenes publicadas no solo documentan la vida privada de Epstein, sino que subrayan su conexión con figuras prominentes de la tecnología, la academia y la política. En las fotos se puede observar al financiero en situaciones aparentemente cotidianas con personajes como el cofundador de Microsoft, Bill Gates, el catedrático Noam Chomsky a bordo de un avión privado, y Sergey Brin, cofundador de Google, durante una cena. También aparece Steve Bannon, exestratega político, sentado frente a un escritorio junto a Epstein.

Es fundamental aclarar que la aparición en estas fotografías no constituye, por sí misma, una prueba de participación en actos ilícitos. Muchos de los señalados han reiterado anteriormente que sus encuentros fueron estrictamente profesionales o sociales y que desconocían las actividades criminales del financiero. El comité ha señalado que estas imágenes se seleccionaron para ofrecer una muestra representativa de la red de contactos de Epstein y el alcance de su influencia en las esferas más altas del poder mundial.

Ampliar

¿Qué detalles perturbadores han salido a la luz?

Más allá de los rostros conocidos, el contenido de este lote incluye material que los legisladores han calificado como “extremadamente perturbador”. Destacan fotografías de una mujer con fragmentos de la novela Lolita, de Vladimir Nabokov, escritos con tinta negra sobre su piel en zonas como el pecho, la espalda y la cadera. Estas citas hacen referencia directa a la obsesión del protagonista del libro con una adolescente, lo que añade una capa sombría al contexto de las investigaciones por tráfico sexual.

Asimismo, se han identificado imágenes de pasaportes y documentos de identidad pertenecientes a mujeres de diversas nacionalidades, incluyendo Lituania, Rusia y Ucrania. Aunque gran parte de la información sensible está censurada, el Comité afirma que estos documentos vinculan a Epstein con mujeres con las que él y sus cómplices mantenían relaciones. Una de las pruebas más directas del posible tráfico es una captura de pantalla de un mensaje de texto donde se solicita un pago de “1,000 dólares por chica”.

Ampliar

¿Qué sigue en la investigación del caso Epstein?

La publicación de este jueves es solo el preámbulo de un evento mayor. Bajo la ley de transparencia de los expedientes Epstein, firmada recientemente, el departamento de justicia tiene como fecha límite el 19 de diciembre para desclasificar todos los archivos relacionados con sus investigaciones. Este movimiento busca responder a las crecientes dudas de legisladores, como el congresista Robert García, sobre qué información adicional podría estar reteniendo el gobierno.

Aunque gran parte del material que se publique mañana podría presentar tachaduras por seguridad, la presión social y legislativa está logrando que piezas clave de este complejo rompecabezas salgan finalmente a la luz pública.