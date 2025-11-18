¿Qué falta para la publicación de los archivos de Epstein que aprobó la Cámara de Representantes de Estados Unidos?

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la publicación completa de los archivos del magnate financiero Jeffrey Epstein, que comprometerían al presidente Donald Trump.

De hecho, el mandatario ha tratado de impedir durante 10 meses la publicación completa de estos documentos, en los que es mencionado en varias ocasiones, aunque él niega cualquier implicación en los delitos de Epstein, quien se suicidó en 2019 en su celda tras el inicio de un proceso federal.

¿Cuándo se publicarán los archivos completos de Jeffrey Epstein?

La votación de la Cámara de Representantes busca obligar al Departamento de Estado a divulgar los archivos sobre el traficante sexual de menores con el que el presidente Trump sostuvo una relación cercana.

A través de sus redes sociales, el presidente Trump señaló el domingo que no tiene nada que ocultar y “es hora de pasar la página” sobre este asunto que prometió ventilar durante su campaña presidencial.

Sin embargo, apenas comienza el camino a la divulgación de los archivos Epstein, que aún debe ser votado por el Senado y firmado por el propio presidente Donald Trump, quien se ha negado a usar sus facultades para ordenar la apertura de esta documentación.

¿De qué delitos se acusó a Jeffrey Epstein?

Epstein fue señalado en dos ocasiones ante la justicia por delitos vinculados al abuso de menores.

En 2008, el financiero fue acusado de abuso sexual contra una niña de 14 años, por la que alcanzó un acuerdo con la Fiscalía que le evitó la prisión, pero no el estar en la lista de delincuentes sexuales.

En 2018, el magnate Jeffrey Epstein se le acusó de dirigir una red de tráfico sexual de niñas menores de edad, a las que trasladaba a una isla privada para cometer delitos sexuales.

Sin embargo, no llegó a ser juzgado por estas últimas acusaciones, ya que durante el proceso fue encontrado muerto en su celda en lo que se clasificó como un suicidio.

