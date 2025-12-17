Trump prepara un discurso nacional

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene programado un discurso ante la nación desde la Casa Blanca en la noche de este miércoles, en el que dará un adelanto de sus planes para 2026 y para lo que queda de su segundo mandato.

El gobierno no ha dado muchos detalles sobre los temas que abordará, pero se espera que Trump repase tanto los logros de este año como las políticas que quiere impulsar el próximo, “lo mejor está por venir”, dicho de sus propias palabras, desesperado por reconectar con el público que ya tiene en parte distanciada.

Esto anterior coincide con encuestas que muestran que muchos estadounidenses están insatisfechos con la gestión económica, en particular por el alza de precios después de que sus políticas de aranceles hicieron más costosos ciertos bienes, y por la desaceleración en la creación de empleos así como esta constante crítica sobre la deportación masiva de inmigrantes.

El mensaje que también coincide con un 2026 donde se celebrarán las elecciones intermedias, en las que los votantes decidirán quién controla la Cámara de Representantes y el Senado, un momento que puede cambiar el rumbo político del país.