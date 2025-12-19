Pronóstico del clima CDMX: Sábado 20 de diciembre de 2025
Doble alerta por bajas temperaturas y heladas en la capital
La secretaría de gestión integral de riesgos y protección civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja en la alcaldía Tlalpan por temperaturas de 1 a 3 °C y heladas
- Se activó la Alerta Amarilla en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco por registros de 4 a 6 °C
- Durante la mañana se espera una temperatura de 10°C con una velocidad del viento de 3 Km/h y sin probabilidad de lluvia
- Para el mediodía se prevé que el termómetro alcance los 18°C con una humedad en el ambiente del 52%
- Por la tarde la temperatura subirá a los 22°C con vientos de 6 Km/h y 0% de probabilidad de precipitaciones
- En la noche se espera un descenso a los 17°C con ráfagas de viento que alcanzarán los 10 Km/h
¿Cuál será el clima mañana sábado 20 de diciembre en CDMX?
La jornada comenzará con un ambiente muy frío debido a la activación de la doble alerta por temperaturas bajas entre las 00:00 y las 08:00 horas. Se prevé un cielo despejado durante gran parte del día, permitiendo que el ambiente se torne templado por la tarde con una máxima de 23°C. No se esperan lluvias en ninguna de las demarcaciones de la capital, aunque persistirán las heladas en las zonas altas de la ciudad.
¿Qué ocurre a nivel nacional?
El ambiente frío a muy frío se mantiene en el centro del país debido a los efectos de los sistemas invernales de la temporada. Estas condiciones propician que las temperaturas durante la madrugada y la noche sigan siendo bajas, especialmente en regiones montañosas donde se esperan heladas. Las autoridades recomiendan estar atentos a las actualizaciones diarias del pronóstico para prevenir enfermedades respiratorias ante estos contrastes térmicos.
Recomendaciones de vestimenta y prevención
- Abrígate adecuadamente, cubriendo nariz y boca. Utiliza al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana
- Usa ropa térmica, gorro y bufanda y cubre adecuadamente a niñas, niños y personas adultas mayores
- Evita exponerte a cambios bruscos de temperatura
- Ingiere abundante agua, frutas y verduras ricas en vitaminas a y c
- Resguarda a tus mascotas del frío; no las dejes a la intemperie
- Evita el uso de anafres o braseros dentro de espacios cerrados, ya que pueden producir intoxicación por monóxido de carbono
- Protege tuberías y almacena agua para evitar afectaciones por congelamiento
- Limpia azoteas y asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento
- Revisa el plan familiar de protección civil
- Identifica rutas de evacuación y ubica los refugios temporales de tu localidad
- Acude a un refugio temporal en caso de que la vivienda no cuente con condiciones adecuadas para enfrentar el frío extremo
- En caso de cualquier incidente, comunícate a los teléfonos 911 o 55 5683 22222