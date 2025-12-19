Pronóstico del clima CDMX: Sábado 20 de diciembre de 2025

La secretaría de gestión integral de riesgos y protección civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja en la alcaldía Tlalpan por temperaturas de 1 a 3 °C y heladas

Se activó la Alerta Amarilla en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco por registros de 4 a 6 °C

Durante la mañana se espera una temperatura de 10°C con una velocidad del viento de 3 Km/h y sin probabilidad de lluvia

Para el mediodía se prevé que el termómetro alcance los 18°C con una humedad en el ambiente del 52%

Por la tarde la temperatura subirá a los 22°C con vientos de 6 Km/h y 0% de probabilidad de precipitaciones

En la noche se espera un descenso a los 17°C con ráfagas de viento que alcanzarán los 10 Km/h

¿Cuál será el clima mañana sábado 20 de diciembre en CDMX?

La jornada comenzará con un ambiente muy frío debido a la activación de la doble alerta por temperaturas bajas entre las 00:00 y las 08:00 horas. Se prevé un cielo despejado durante gran parte del día, permitiendo que el ambiente se torne templado por la tarde con una máxima de 23°C. No se esperan lluvias en ninguna de las demarcaciones de la capital, aunque persistirán las heladas en las zonas altas de la ciudad.

¿Qué ocurre a nivel nacional?

El ambiente frío a muy frío se mantiene en el centro del país debido a los efectos de los sistemas invernales de la temporada. Estas condiciones propician que las temperaturas durante la madrugada y la noche sigan siendo bajas, especialmente en regiones montañosas donde se esperan heladas. Las autoridades recomiendan estar atentos a las actualizaciones diarias del pronóstico para prevenir enfermedades respiratorias ante estos contrastes térmicos.

Recomendaciones de vestimenta y prevención