Pronóstico del clima CDMX: Sábado 20 de diciembre de 2025

Doble alerta por bajas temperaturas y heladas en la capital

NurPhoto

Lucía Bucio

La secretaría de gestión integral de riesgos y protección civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja en la alcaldía Tlalpan por temperaturas de 1 a 3 °C y heladas

  • Se activó la Alerta Amarilla en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco por registros de 4 a 6 °C
  • Durante la mañana se espera una temperatura de 10°C con una velocidad del viento de 3 Km/h y sin probabilidad de lluvia
  • Para el mediodía se prevé que el termómetro alcance los 18°C con una humedad en el ambiente del 52%
  • Por la tarde la temperatura subirá a los 22°C con vientos de 6 Km/h y 0% de probabilidad de precipitaciones
  • En la noche se espera un descenso a los 17°C con ráfagas de viento que alcanzarán los 10 Km/h

¿Cuál será el clima mañana sábado 20 de diciembre en CDMX?

La jornada comenzará con un ambiente muy frío debido a la activación de la doble alerta por temperaturas bajas entre las 00:00 y las 08:00 horas. Se prevé un cielo despejado durante gran parte del día, permitiendo que el ambiente se torne templado por la tarde con una máxima de 23°C. No se esperan lluvias en ninguna de las demarcaciones de la capital, aunque persistirán las heladas en las zonas altas de la ciudad.

¿Qué ocurre a nivel nacional?

El ambiente frío a muy frío se mantiene en el centro del país debido a los efectos de los sistemas invernales de la temporada. Estas condiciones propician que las temperaturas durante la madrugada y la noche sigan siendo bajas, especialmente en regiones montañosas donde se esperan heladas. Las autoridades recomiendan estar atentos a las actualizaciones diarias del pronóstico para prevenir enfermedades respiratorias ante estos contrastes térmicos.

Recomendaciones de vestimenta y prevención

  • Abrígate adecuadamente, cubriendo nariz y boca. Utiliza al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana
  • Usa ropa térmica, gorro y bufanda y cubre adecuadamente a niñas, niños y personas adultas mayores
  • Evita exponerte a cambios bruscos de temperatura
  • Ingiere abundante agua, frutas y verduras ricas en vitaminas a y c
  • Resguarda a tus mascotas del frío; no las dejes a la intemperie
  • Evita el uso de anafres o braseros dentro de espacios cerrados, ya que pueden producir intoxicación por monóxido de carbono
  • Protege tuberías y almacena agua para evitar afectaciones por congelamiento
  • Limpia azoteas y asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento
  • Revisa el plan familiar de protección civil
  • Identifica rutas de evacuación y ubica los refugios temporales de tu localidad
  • Acude a un refugio temporal en caso de que la vivienda no cuente con condiciones adecuadas para enfrentar el frío extremo
  • En caso de cualquier incidente, comunícate a los teléfonos 911 o 55 5683 22222

