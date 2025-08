Diputados revisarán nueva solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno en un plazo de 30 días

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal prometió que los integrantes de la Sección Instructora actuarán de manera imparcial, sin presiones de ningún tipo, con profesionalismo y estricto apego a la ley en la revisión que harán de la nueva solicitud de desafuero contra el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Proceso legislativo sin sesgos ni presiones

Monreal prometió que la Sección Instructora actuará, sin odio, sesgos partidistas o venganzas políticas, sino con total verticalidad.

Señaló que los miembros de este grupo de trabajo, no se dejarían presionar por nadie para orientar su actuación en este asunto. Es decir, el morenista Hugo Erik Flores, el legislador panista Germán Martínez y el diputado del Partido Verde, Raúl Bolaños Cacho. La otra integrante de Morena, Adriana Belinda Quiroz no estuvo presente y se conectó a la reunión vía zoom, pues se ubica en su natal Nuevo León.

“Hay que dejar que la ley sea la única que defina, yo creo que los tres son muy serios, German Martínez es una gente profesional. Al igual que Hugo Erik y Raúl Bolaños, no aceptarían ninguna presión. Y yo lo que aprovecho es para decir que trabajen con imparcialidad, nadie habrá de ejercer ninguna presión. En base a las pruebas presentadas analicen sin sesgo y sin odio o vendetta política alguna”

Nueva denuncia por parte de Fiscalía de Campeche

Los miembros de esta instancia legislativa sostuvieron un encuentro con Ricardo Monreal previo a su reunión de este viernes en la que van a desechar la anterior solicitud de desafuero presentada en 2022 en la que se acusaba a Alejandro Moreno entonces diputado federal de enriquecimiento ilícito y ahora se presenta esta nueva petición para retirar el fuero al actual senador priista por cinco nuevas denuncias.

Luego de su reunión privada, el presidente de la Sección Instructora el morenista Hugo Erik Flores explicó que efectivamente la anterior solicitud de desafuero ya quedó desechada y ahora, a partir de septiembre se empezará a analizar si se admite o no a trámite esta nueva petición para retirar el fuero a Alito.

Por lo pronto en breve se le notificará que existe esta nueva solicitud en su contra de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche y que incluye los delitos de peculado, y uso indebido de funciones y atribuciones.

”Ahora si al senador Alejandro Moreno que tiene este nuevo expediente con cinco nuevas denuncias que ha interpuesto la Fiscalía para el Combate a la Corrupción de Campeche por los delitos de peculado, usurpación de funciones y extralimitación de facultades ¿El enriquecimiento ilícito ya no está como en la primera solicitud? – Lo vamos a revisar, pero antes vamos a informarle que hay una nueva solicitud de la Fiscalía pero el procedimiento empezará hasta que se admita, pero ahora solamente le vamos a notificar”.

Por su parte, el panista Germán Martínez exigió que, así como la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, presentó esta nueva solicitud de desafuero contra el priista Alejandro Moreno, el gobernador de Tabasco, Javier May, debería hacer lo mismo para pedir el desafuero del senador Adán Augusto López para que la ley sea pareja.

“Exhorto a Javier May de Tabasco que presente una declaración de procedencia en contra de Adán Augusto López Hernández. A ver si es cierto que ellos, son parejos, yo si voy a ser parejo y si viene uno del PAN también voy a ser parejo. Layda ya se animó en Campeche, que se anime también Javier May en Tabasco con Adán Augusto, yo no vengo aquí a ser tapadera de nadie”.

Los diputados de la Sección Instructora reiteraron que ellos no juzgan si alguien es culpable o no, simplemente analizan las pruebas en favor y en contra de los inculpados y al final será un juez el que tiene la última palabra.

