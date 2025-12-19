¿Cómo avanza la reconstrucción de Guerrero tras el paso de OTIS? Fomento Social Banamex tiene datos

A través de Fomento Social Banamex, se destinaron 30 millones de pesos, en apoyo a 350 locatarios, tan solo en el proyecto del Mercado La Diana, detalló la Vanessa Guzmán.

La destrucción que dejó en Guerrero el huracán Otis en 2023 obtuvo una respuesta inmediata de más de 4,500 donantes a través de Fomento Social Banamex, que canalizó los apoyos para dar paso a la atención de la población más vulnerable y el inicio de la reconstrucción Acapulco y de lugares emblemáticos como mercado La Diana, que hoy en día es un Tianguis Turístico, compartió la directora de Fomento Social, Vanessa Guzmán en entrevista para “Negocios W”.

¿Cómo se reunieron los recursos para apoyar a Guerrero?

Guzmán compartió con Jeanette Leyva Reus que luego de activarse la cuenta, la respuesta fue inmediata no sólo de cuentahabientes, sino de instituciones y fundaciones como Coca-Cola, Coppel, Televisa, Compartamos, con quienes se alcanzaron 21.5 millones, que se integraron al Programa 1x, es decir fueron duplicados por Banamex.

Con más de 60 millones de pesos 23 proyectos iniciaron entre ellos el principal, llevar alimento a las comunidades más afectadas y vulnerables como las familias de los agricultores.

Comentó que con el apoyo de Voluntariado Banamex 650 despensas fueron también llevadas a dichas comunidades.

¿En qué consistió la rehabilitación del Mercado La Diana?

Tan solo en el proyecto del Mercado La Diana, dijo, se destinaron 30 millones de pesos, en apoyo a 350 locatarios, quienes dijo, nunca dejaron de operar, pues a pesar de los trabajos de reconstrucción, el proceso inicial fu la recuperación de sus productos por lo que nunca dejaron de operar y tras la reinauguración de este mercado ahora es una unidad con un sistema de recuperación de agua de lluvia, lo que le hace una edificación sustentable e la que incluso los baños fueron totalmente reconstruidos para que Acapulco de su mejor imagen al turismo nacional e internacional.

Incluso, agregó, “con apoyo de abogados, los locatarios tienen ahora su constitución de condominios”, en suma, dijo, se continúan realizando proyectos de mediano y largo plazo en Guerrero que pueden ser consultados a través de la página oficial.

