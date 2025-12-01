Avanza en Guerrero rehabilitación de 68 puentes afectados por huracanes: SICT

Con una inversión de mil 880 mdp, estas acciones forman parte del Programa Carretero de Guerrero, para la intervención de puentes dañados por John y Otis

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México, rehabilita y moderniza 68 puentes en el estado de Guerrero, en beneficio de sus habitantes y del desarrollo social y productivo de la región.

Las obras permitirán cruces más seguros y confiables, impulsarán la economía local, reducirán los tiempos de traslado y reforzarán la conexión carretera en el estado.

A través del Programa Carretero de Guerrero, que este año cuenta con una inversión de mil 880 millones de pesos, la SICT da intervención a los puentes federales y estatales, que en conjunto suman 4.6 kilómetros.

Tras la afectación causada por los huracanes John y Otis, la dependencia federal lleva a cabo obras de reconstrucción, ampliación, modernización y en algunos casos, construcción nueva.

Los trabajos se encuentran en diferentes etapas:

21 puentes con un total de 1.4 km de longitud están en reparación con un avance general estimado de 97 por ciento; 17 de estos ya están concluidos.

En dos más, con 0.2 km de longitud, se lleva a cabo la ampliación de claros, con un adelanto de 38 por ciento.

Además, se construyen 45 puentes nuevos con una extensión de 3 km, de los cuales cuatro ya fueron concluidos; el desarrollo de estas obras es superior al 61 por ciento.

De los 68 puentes programados en Guerrero, cinco son federales con una inversión de más de 317 millones de pesos y longitud total de 438.2 metros:

• Puente Omitlán

• Puente La Olla

• Puente Acahuizotla

• Puente Tlapaneco I

• Puente Ing. Alfredo Mendizábal

En cuanto a los puentes estatales, la SICT realizó trabajos en 13, en las regiones Centro, la Montaña, Tierra Caliente, Costa Chica y la Sierra. La inversión fue de 93.74 millones de pesos en beneficio de más de 936 mil habitantes:

Puente Palma Sola, Secundaria, Colotlipa, Oztoncingo, Colonia Progreso, Muro del Colegio Militar, Palmas 1, Amuco, Platanares, Tamarindo, Potrero 1, Potrero 2, y Amojileca.

Con estas obras de infraestructura, la SICT garantiza mejores condiciones de movilidad, seguridad y bienestar para los habitantes de Guerrero y reafirma su compromiso con el desarrollo de esta entidad.