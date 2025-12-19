Alianza Viva Aerobus-Volaris permitirá mejores tarifas y servicios: Carlos Torres

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El experto en aviación, Carlos Torres, afirmó que la alianza Viva Aerobus-Volaris representa una buena noticia para el mercado aéreo mexicano, al permitir la creación de un conglomerado que fortalecerá la operación financiera de ambas aerolíneas sin que dejen de operar de manera independiente.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Torres explicó que cada aerolínea mantendrá su modelo actual de negocio, pero la unión facilitará mejores negociaciones para el arrendamiento de flota, la compra de nuevos aviones y el fortalecimiento del modelo de bajo costo en beneficio de los usuarios.

¿Cuándo podría autorizarse la alianza entre Viva Aerobus y Volaris?

El especialista advirtió que la autorización del conglomerado podría tardar entre seis y nueve meses, debido a que deberá ser avalado por la nueva Comisión Antimonopolio, tras la desaparición de la COFESE.

Señaló que el principal riesgo que se deberá vigilar es evitar concentraciones excesivas en el mercado y una eventual fijación de tarifas que vaya en contra de la competencia.

¿Los boletos de avión serán más baratos?

Al ser cuestionado sobre el impacto en los precios, Torres explicó que sí podría haber boletos más económicos, ya que la alianza genera economías de escala que permiten enfrentar mejores escenarios complicados.

“Esto permite navegar en momentos difíciles, cuando hay volatilidad en los precios del petróleo y los mercados financieros no andan bien”. — Carlos Torres, experto en aviación

¿Habrá riesgo de monopolio en el mercado aéreo?

Aunque reconoció que podría existir la percepción de un posible monopolio, el experto subrayó que, en el fondo, la alianza debe traducirse en mejores servicios y tarifas más competitivas para los pasajeros.

Finalmente, Torres señaló que el mercado aéreo mexicano no ha tenido un buen desempeño este año, con bajo crecimiento, por lo que la unión entre Volaris y Viva Aerobús busca trazar una ruta de estabilidad y crecimiento para los próximos 10 o 15 años, con impactos positivos en la actividad económica.