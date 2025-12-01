Calendario lunar diciembre 2025: Fechas clave y fases para el cierre de año.

El mes de diciembre de 2025 no solo marca el cierre del año, sino que nos regala un espectáculo astronómico completo con el ciclo lunar. Para quienes se guían por la energía cósmica, desde la jardinería hasta los rituales de bienestar, conocer las fases exactas de la Luna es fundamental.

Si buscas planear ese corte de cabello que te dé fuerza o el ritual de manifestación para arrancar 2026, aquí te compartimos el calendario exacto y las fechas que no puedes perder de vista.

Las cuatro fases del ciclo lunar de diciembre 2025

El ciclo lunar se compone de cuatro fases principales, y cada una trae consigo una energía distinta y un momento propicio para ciertas actividades:

Luna Nueva (Domingo 7 de diciembre, 05:27 AM - CDMX) : Esta fase es ideal para los inicios y la plantación de ideas . Es el mejor momento para establecer intenciones claras y desintoxicar cuerpo y mente, preparando el terreno para el 2026.

(Domingo 7 de diciembre, 05:27 AM - CDMX) Esta fase es ideal para los y la . Es el mejor momento para establecer intenciones claras y desintoxicar cuerpo y mente, preparando el terreno para el 2026. Cuarto Creciente (Lunes 15 de diciembre, 08:01 PM - CDMX) : Se enfoca en la expansión y el crecimiento . Es el periodo perfecto para darle un empujón a los proyectos que ya iniciaste y buscar la fuerza necesaria para seguir avanzando.

(Lunes 15 de diciembre, 08:01 PM - CDMX) Se enfoca en la . Es el periodo perfecto para darle un empujón a los proyectos que ya iniciaste y buscar la fuerza necesaria para seguir avanzando. Luna Llena (Lunes 22 de diciembre, 12:45 PM - CDMX) : Es el momento de la culminación y el cierre de ciclos . Toda la energía está en su punto máximo, siendo ideal para la manifestación plena y la liberación.

(Lunes 22 de diciembre, 12:45 PM - CDMX) Es el momento de la . Toda la energía está en su punto máximo, siendo ideal para la manifestación plena y la liberación. Cuarto Menguante (Martes 30 de diciembre, 04:30 AM - CDMX): Invita a la reflexión, la limpieza y la liberación de todo aquello que ya no sirve o es innecesario, preparando el final del año.

El evento principal: La luna llena de diciembre, la “Luna Fría”

El momento cumbre del mes llega el lunes 22 de diciembre con la luna llena de diciembre. A esta Luna se le conoce tradicionalmente como la luna fría (Cold Moon), ya que coincide con el inicio oficial del solsticio de invierno en el hemisferio norte.

Ritual para cerrar el año

La energía de la luna llena de diciembre es la herramienta perfecta para hacer un balance y cerrar el año con gratitud, un paso esencial antes de la Luna Nueva de enero.

Libera lo negativo: Escribe en un papel todo aquello que te causó estrés o que quieres dejar atrás en el 2025. Agradece las lecciones: En otro papel, haz una lista de todos los logros y las cosas por las que te sientes agradecido este año. Transformación: Bajo la luz de la Luna Llena de diciembre, quema (con mucho cuidado) el papel de lo que quieres soltar, visualizando cómo se convierte en energía nueva.

El calendario y tu cabello

Si buscas un crecimiento rápido y abundante de tu melena, el cuarto creciente (15 de diciembre) es la fecha clave. En cambio, si quieres un corte que te ayude a mantener la forma y la fuerza sin que crezca tan rápido, el cuarto menguante (30 de diciembre) es tu mejor opción.

Recuerda que el mes arranca con la energía pura de la Luna Nueva el 7 de diciembre. Este es el mejor momento para tomar tu cuaderno de intenciones y comenzar a escribir tus propósitos y metas para el nuevo ciclo que arranca en 2026.