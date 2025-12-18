La razón por la que los gatos le maúllan más a los hombres que a las mujeres: No es por amor
Un estudio reveló la compleja razón por la que los gatos reciben a algunos humanos con un concierto de maullidos y a otros de forma más sutil
Ni por cariño ni por hambre y menos por favoritismo, los maullidos de los gatos cambian en intensidad y constancia con sus dueños según su género, siendo más insistentes y fuertes con un dueño hombre que con una mujer.
Los gatos le maúllan más a los hombres
En un estudio publicado en la revista Ethology, científicos de la Universidad de Ankara, en Turquía, los científicos identificaron 22 comportamientos de los felinos frente a sus dueños, donde solo las vocalizaciones fueron diferentes.
Durante los primeros 100 segundos de haber cruzado la puerta, notaron que el gato recibía a los propietarios de género masculino con un promedio de 4.3 sonidos entre maullidos, ronroneos, o chillidos, mucho más que el promedio de 1.8 vocalizaciones recibidas por las mujeres.
La hipótesis revela que los gatos perciben que los hombres no responden bien a las señales sutiles, por lo que aumentan los maullidos y chillidos para tener más interacción.
Los gatos son más inteligentes de lo que ya sabías
La investigación se llevó a cabo en Turquía entre 2021 y 2024, observando a 31 gatos en sus propios hogares.
- Los cuidadores traían cámaras en el pecho
- Observaron los primeros 5 minutos de interacción al llegar a casa
- Se observaron comportamientos espontáneos
Aunque el estudio no afirma que estos resultados puedan ser consistentes en otros países y culturas, sí muestra que los felinos te observan y ajustan su comportamiento para captar de mejor manera tu atención.