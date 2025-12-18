;

La razón por la que los gatos le maúllan más a los hombres que a las mujeres: No es por amor

Un estudio reveló la compleja razón por la que los gatos reciben a algunos humanos con un concierto de maullidos y a otros de forma más sutil

El maullido de los gatos cambia de acuerdo con el género de su dueño: es más intento y constante si se trata de un hombre que de una mujer y un estudio en Turquía encontró el por qué.

Ni por cariño ni por hambre y menos por favoritismo, los maullidos de los gatos cambian en intensidad y constancia con sus dueños según su género, siendo más insistentes y fuertes con un dueño hombre que con una mujer.

Los gatos le maúllan más a los hombres

En un estudio publicado en la revista Ethology, científicos de la Universidad de Ankara, en Turquía, los científicos identificaron 22 comportamientos de los felinos frente a sus dueños, donde solo las vocalizaciones fueron diferentes.

Durante los primeros 100 segundos de haber cruzado la puerta, notaron que el gato recibía a los propietarios de género masculino con un promedio de 4.3 sonidos entre maullidos, ronroneos, o chillidos, mucho más que el promedio de 1.8 vocalizaciones recibidas por las mujeres.

La hipótesis revela que los gatos perciben que los hombres no responden bien a las señales sutiles, por lo que aumentan los maullidos y chillidos para tener más interacción.

Los gatos son más inteligentes de lo que ya sabías

La investigación se llevó a cabo en Turquía entre 2021 y 2024, observando a 31 gatos en sus propios hogares.

  • Los cuidadores traían cámaras en el pecho
  • Observaron los primeros 5 minutos de interacción al llegar a casa
  • Se observaron comportamientos espontáneos

Aunque el estudio no afirma que estos resultados puedan ser consistentes en otros países y culturas, sí muestra que los felinos te observan y ajustan su comportamiento para captar de mejor manera tu atención.

