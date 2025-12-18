De Sinatra a Nat “King” Cole: Joyas de la música navideña de los años 40, 50 y 60 más allá de Mariah Carey

Cuando pensamos en música navideña, los nombres de Mariah Carey, Michael Bublé o Luis Miguel suelen aparecer en nuestras listas de reproducción enseguida. Sin embargo, si buscas darle la vuelta o ampliar tu repertorio musical de Navidad, las décadas de los 40, 50 y 60 tienen joyas llenas de nostalgia, swing y calidez que ahora te compartimos.

El Jazz en la Navidad

Nat ‘King’ Cole – “The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire)” Fue estrenada originalmente en 1960 como un himno al invierno. La voz del músico de Alabama y la lírica evocadora que tiene esta rola hacen que sea un clásico imprescindible para estas fechas.

Bing Crosby – “White Christmas” Inmortalizada en 1945, sigue siendo una de las canciones más vendidas de la historia. Si la has escuchado, sabrás por qué; si aún no lo haces, dale play y lo entenderás.

Frank Sinatra – “Have Yourself a Merry Little Christmas” Grabada en 1957, la interpretación de “La Voz” es ideal para acompañar cualquier momento durante Nochebuena, e incluso queda perfecta para las posadas.

Ella Fitzgerald – “Sleigh Ride” Del álbum Ella Wishes You a Swinging Christmas (1960), esta versión inyecta jazz al espíritu festivo, dándole un toque sofisticado a tu playlist navideña.

Ella Fitzgerald, 1940. / George Rinhart Ampliar

Clásicos navideños que has escuchado

Perry Como – “Home for the Holidays” Un homenaje de 1954 buenísimo; es una pieza suave que destaca por la ligereza en la voz de uno de los crooners más importantes de la época.

Dean Martin – “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” Incluida en A Winter Romance (1959), esta rola no habla de la Navidad tal cual, pero definitivamente se siente el ambiente. Si no me crees, escúchala.

Andy Williams – “It’s the Most Wonderful Time of the Year” Desde 1963, esta canción es un clásico. Seguro la has escuchado en algún momento, ya sea en un comercial o en una película.

Brenda Lee – “Rockin’ Around the Christmas Tree” Con su estilo rockabilly de 1958, Brenda Lee le mete otra onda al ambiente en casa, ideal para cuando quieres algo con más ritmo.

Perry Como, 1940. / Bettmann Ampliar

Historias de la Navidad en la música

Johnny Mathis – “Winter Wonderland” La versión de 1958 de Mathis destaca por sus arreglos de cuerdas y un coro que marca un compás constante, convirtiéndola en una de las grabaciones más rítmicas de este estándar invernal.

Gene Autry – “Rudolph the Red-Nosed Reindeer” Desde 1947, el reno más famoso del mundo cobra vida con Autry. Sí, tal vez se escucha “viejita”, pero si te quieres poner nostálgico, es la mejor opción para escuchar la historia original de Rodolfo el reno.

The Ronettes – “Frosty the Snowman” Parte del icónico álbum de Phil Spector de 1963, esta interpretación combina el estilo vocal del grupo con el sonido Wall of Sound que definió una época con canciones como “Be My Baby”.

Harry Belafonte – “Mary’s Boy Child” Grabada en 1956, el neoyorquino experto en calipso entregó una de las versiones con mejor dicción y ritmo pausado, convirtiéndose en la favorita de muchos.

Canciones con ritmo y swing

Louis Armstrong – “Cool Yule” Lanzada entre 1949 y 1958, es puro carisma. Es una mezcla de jazz con un toque festivo, perfecta para quienes buscan algo diferente y “movidón”.

Johnny Mercer – “Jingle Bells” Esta es una de las versiones más dinámicas y alegres de este clasicazo, con un ensamble de vientos que le da mucha potencia.

Peggy Lee – “The Christmas List” Cerramos con esta interpretación de 1960, donde Peggy Lee mantiene un tono vocal contenido y justo, acompañada por un piano que marca una melodía elegante.