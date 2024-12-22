Corea del Norte, Brunéi y Somalia entre los países donde está prohibido celebrar la Navidad

Hoy en día, son poquitos los países que prohíben oficialmente la Navidad, pero eso no significa que en todo el mundo se respire espíritu navideño. Todavía hay lugares donde la fiesta está bajo la lupa de muchos gobernantes, ya sea por política, religión o simplemente porque no encaja con su cultura.

Por ejemplo, en países como China la Navidad no está prohibida tal cual, pero el gobierno prefiere que la gente no se emocione tanto y, básicamente, intentan que sus fiestas nacionales no pierdan terreno frente a las tradiciones que vienen de fuera.

¿En qué países no se celebra la Navidad?

Corea del Norte

En Corea del Norte, la celebración de la Navidad está completamente prohibida, ya que el régimen de Kim Jong-un considera cualquier práctica religiosa como una amenaza al culto hacia su figura. De hecho, desde 2016, el líder norcoreano reemplazó el festejo de las fiestas navideñas por la conmemoración del natalicio de su abuela, Kim Jong-suk, quien coincidentemente nació en Nochebuena. A esta figura se le conoce como la “Sagrada Madre de la Revolución” debido a su participación en la guerrilla comunista antijaponesa.

Aquellos que son lo suficientemente valientes para celebrar la Navidad en el país deben hacerlo con muchísimo cuidado, pues si son descubiertos pueden ser arrestados. Si, a pesar de que existe un artículo constitucional que, teóricamente, garantiza el derecho a la libertad de religión.

Corea del Norte. / George Pachantouris Ampliar

Arabia Saudita

Aunque la Navidad no está prohibida por completo, su celebración pública está limitada debido a que el islam es la religión que prevalece en el país. La comunidad cristiana que vive allá puede celebrar en privado, pero las decoraciones y eventos en espacios públicos suelen estar fuera de los límites.

Sin embargo, la cosa está cambiando. En 2021, Vivian Yee, periodista de The New York Times, aseguró que aunque los saudíes y su gobierno llevaban mucho tiempo “jugando al escondite” con conductas prohibidas, como la Navidad, celebrada sobre todo por extranjeros o saudíes con vínculos en Occidente, esta fiesta está finalmente “resurgiendo de las sombras”.

Según ella, en los últimos años los escaparates de las tiendas han comenzado a mostrar cajas de regalo en rojo y verde, calendarios de adviento, cafeterías que venden galletas de jengibre y hasta florerías que ofrecen árboles navideños. Todo esto gracias a que Mohammed bin Salman ha relajado las normas religiosas más estrictas, dejando una Arabia Saudita un poco más tolerante y moderada respecto a este tema.

Arabia Saudita. / Abdullah Al-Eisa Ampliar

República Federal de Somalia

Hace diez años, exactamente el 23 de diciembre de 2015, el gobierno de la República Federal de Somalia decretó que “todos los eventos relacionados con la Navidad y el Año Nuevo son contrarios a la cultura islámica y podrían dañar la fe de la comunidad musulmana”. Así lo dijo en su momento el jeque Mohamed Khayrow, director general del Ministerio de Asuntos Religiosos.

Ante esto, Somalia se convirtió ese año, después de Brunéi, que también está en esta lista, en el segundo país de mayoría musulmana en prohibir la Navidad. El gobierno también amagó con que cualquier festividad no musulmana podría provocar la ira de Al Shabab, una rama de Al Qaeda en Somalia, según reveló Pepe Herrera de la Gaceta UNAM en 2022.

República Federal de Somalia. / HomoCosmicos Ampliar

Brunéi

Dos terceras partes de los súbditos del sultán Muda Hassanal Bolkiah, de religión musulmana, tienen prohibido exhibir cualquier símbolo que se relacione o haga referencia a las celebraciones navideñas. Sin embargo, el resto de la población sí que puede festejar, pero solo si lo hacen “en las sombras”; es decir, a escondidas y con mucha discreción.

Sí, es algo muy parecido a lo que pasa en Arabia Saudita. Pero si ignoras esta norma y se te ocurre celebrar la Navidad con adornos ostentosos o villancicos escandalosos, las multas te caerán encima con un valor de hasta 20 mil dólares. Y no solo eso, también te arriesgas a ir a prisión. Sí, hasta cinco años de cárcel.

Brunéi. / Tibor Bognar Ampliar

¿Cuál es el único país de Latinoamérica que no celebra la Navidad?

Uruguay

Si hablamos de Navidad y del único país de Latinoamérica que no celebra esta fiesta como tal, entonces tenemos que hablar de Uruguay. Ellos la borraron de su calendario desde 1919, sí, hace muchísimos años, y fue reemplazada por el “Día de la Familia”.

¿Por qué? Pues todo se debe al laicismo del gobierno uruguayo. Y ojo, que la Navidad no fue la única que sufrió cambios porque también renombraron el Día de Reyes por el “Día de los Niños” y la Semana Santa por la “Semana de Turismo”.

Eso sí, el 25 de diciembre sigue siendo feriado.