Apodan ‘Lady UNAM’ a vigilante que amenazó a estudiantes por no mostrar su credencial

Vigilante de la UNAM amenaza estudiantes por no mostrar su credencial, la apodan "Lady UNAM"

Un incidente ocurrido en las instalaciones de la FES Iztacala llegó a viralizarse en redes sociales debido a un altercado con una vigilante que amenazó a estudiantes por “supuestamente” no mostrar su credencial cuando ella lo pidió.

La máxima casa de estudios mencionó que ya abrieron una carpeta de investigación sobre lo ocurrido en días pasados.

Lady UNAM amenaza a estudiantes

Una vigilante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha sido apodada como ‘Lady UNAM’ luego de amenazar a un grupo de estudiantes por no mostrar su credencial.

Este video ha desatado todo un debate acerca de los tratos que reciben los estudiantes, así como también las medidas de seguridad que se tienen en los campus pertenecientes a la máxima casa de estudios.

Todo comenzó cuando un grupo de estudiantes se encontraba tratando de ingresar al estacionamiento de la FES Iztacala. La vigilante le pidió su credencial para poder ingresar y al momento de que se estacionaron, la mujer comenzó a gritarles por no haber mostrado su identificación universitaria.

El testimonio fue publicado por los involucrados en Facebook, donde relataron y afirmaron que sí mostraron la credencial, sin embargo, la vigilante no la vió por estar comiendo. De acuerdo a su post, la trabajadora no solo negó no haber visto su credencial, sino que lo insultó y lo amenazó. Además, llamó a otros vigilantes para amedrentarlos agresivamente.

Asimismo, los estudiantes involucrados subieron el video donde se puede ver a “Lady UNAM” intimidándolos con frases como: “Afuera no te la vas a acabar, recuerda que eres hombre”.

Aunado a esto, el mismo grupo mencionó haber sufrido agresiones, amenazas y clasismo, ya que también se puede observar en dicho video que la trabajadora trata de humillarlos diciendo: “Soy jefa de la UNAM, tú eres un estudiantito con zapatos feos”.

"Me haces algo y allá afuera nos vemos porque recuerda que eres hombre".



Así es como esta mujer quien dijo ser 'jefa de la @UNAM_MX' amenazó a un 'estudiantito' por no mostrar su credencial. Ya la apodan #LadyUNAM. ❌ #México pic.twitter.com/oRtTZ7fo0T — W Radio Puebla (@WRadioPue) February 18, 2025

¿La UNAM se ha pronunciado al respecto?

Sí, la UNAM ya lanzó un comunicado oficial donde expresó su preocupación por el incidente, aclarando que investigarán lo sucedido y que se están tomando medidas para evitar que se repitan situaciones similares.

La universidad también reiteró que la seguridad debe ser siempre ejercida con respeto y en un ambiente de cordialidad.

Este desafortunado incidente, internautas mencionan que pone de manifiesto las tensiones que existen entre los elementos de seguridad y los estudiantes, por lo que quieren que pronto se esclarezca el caso.

