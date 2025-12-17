Melania Trump anuncia documental en Amazon: ¿La jugada de Jeff Bezos para reconciliarse con el presidente?

Un tráiler de un minuto, que arranca con escenas de los preparativos para la ceremonia de juramento en la rotonda del Capitolio de Estados Unidos, reveló lo que será el primer documental de Melania Trump como primera dama. Amazon MGM Studios presentó este miércoles esta nueva producción.

“Aquí vamos de nuevo”, dice Melania al inicio del tráiler de su documental.

La producción está dirigida por Brett Ratner, cineasta detrás de películas como Una pareja explosiva y Hércules, la cual busca retratar algunos de los momentos más importantes de la exmodelo como primera dama, desde el controvertido diseño de su vestido inaugural y la sesión fotográfica para su retrato oficial, hasta apariciones en la Torre Trump, en Midtown Manhattan, y en la sede del equipo de transición en Washington.

El estreno está programado para el 30 de enero de 2026. Sin embargo, según el periodista Samuel Chamberlain, de The New York Post, el lanzamiento de esta nueva producción es un intento de Jeff Bezos por “volver a tener una relación amistosa” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Apenas en abril de este año, la Casa Blanca arremetió contra Amazon luego de que la plataforma decidiera desglosar el costo adicional de los aranceles en sus productos, movimiento que terminó, según reportó CNN, en una llamada donde un Trump furioso descargó sus quejas directamente contra Bezos.

Pero el historial de roces viene de más atrás porque en 2019, un contrato millonario del Pentágono ya los había puesto en pie de guerra.

Se trató de la licitación del proyecto JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure), una plataforma de seguridad diseñada para trasladar información confidencial del Departamento de Defensa a una nube permanente, cuya disputa dejó claras las profundas diferencias entre el magnate tecnológico y el mandatario.

