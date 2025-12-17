Más filtraciones, esta vez el primer teaser de Spider-Man Brand New Day

No ha sido una semana sencilla para Kevin Feige ni para Marvel Studios. En los mismos días en los que se filtra el regreso de Chris Evans, también comienza a circular en redes sociales un teaser inacabado de Spider-Man: Brand New Day, repitiendo una situación muy similar a la que ya ocurrió en su momento con Spider-Man: No Way Home. La compañía vuelve a tener dificultades para mantener en secreto sus grandes apuestas.

La rápida eliminación del teaser

La calidad visual del material filtrado deja mucho que desear, pero aun así se han podido rescatar personajes, diálogos y detalles relevantes. Como ya ocurrió en otras ocasiones, todo rastro del teaser ha comenzado a ser eliminado del internet. Esta reacción ha resultado contraproducente, ya que la retirada masiva por reclamaciones de copyright ha servido para confirmar indirectamente su autenticidad. De hecho, Sony activó avisos de retirada por derechos de autor en múltiples plataformas sociales en menos de una hora desde que el vídeo comenzó a circular.

Con adelantos de otros personajes como Bruce Banner, Punisher y el personaje interpretado por Sadie Sink, de quien se rumorea que podría ser una villana, dado lo que pudo revelar el teaser.

La posibilidad de que sea IA, mínima

Al no existir una publicación oficial, siempre está presente la posibilidad de que el material sea generado mediante inteligencia artificial. Sin embargo, varias pistas apuntan a lo contrario. La principal prueba es que el teaser está desapareciendo de numerosas publicaciones por infringir las leyes de copyright, lo que ha hecho que actualmente sea bastante difícil encontrarlo sin bucear a fondo en internet. En un primer momento solo se filtró un audio, que fue tachado de intento de clickbait o de creación con IA. Minutos después comenzaron a aparecer varios vídeos de muy baja calidad.

En un contexto en el que los falsos tráilers generados por IA son cada vez más comunes, este avance resulta especialmente convincente. No se perciben los fallos habituales de voces artificiales, ni en Tom Holland ni en Sadie Sink. Si se tratara de un engaño, sería uno extremadamente elaborado. La comparación con lo ocurrido en 2021, cuando el tráiler de No Way Home, además de fotos del set, se filtraron con una calidad igualmente pésima, refuerza la idea de que estamos ante un material auténtico, como una especie de malaventurada tradición con trailers del trepamuros.

¿Qué revela el teaser filtrado?

El avance consiste en una grabación deficiente de una pantalla de ordenador, lo que dificulta entender algunas secuencias. El audio, sin embargo, es mucho más claro. Se escucha a Tom Holland presentándose como Peter Parker con un monólogo que conecta directamente con los acontecimientos de No Way Home: “Hola, me llamo Peter Parker. No me recuerdas, pero nos conocíamos. Iba a pasar algo malo y la única forma de evitarlo… era hacer que todos me olvidaran. Porque no solo soy Peter Parker, soy Spider-Man. Y a veces, Spider-Man tiene que hacer lo difícil, aunque eso le rompa el corazón a Peter Parker”.

Según los usuarios que han visto el material, el avance está acompañado por la canción “New York, I Love You but You’re Bringing Me Down” de LCD Soundsystem. El tema refuerza el tono melancólico del teaser y subraya el vínculo de Peter Parker con la ciudad de Nueva York.

Más adelante en el teaser se escucha al personaje de Sadie Sink advirtiendo a Spider-Man que se mantenga al margen. Aún no se ha confirmado a quién interpreta la actriz, aunque los rumores apuntan a que podría ser una villana, quizá una aliada de Punisher. En el avance se escucha una frase amenazante: “Apártate de mi camino o no serán solo tus amigos los que no recordarán a Peter Parker”. También se muestran interacciones entre Tom Holland y Jon Bernthal, mientras se menciona a Bruce Banner (Hulk) en su faceta de profesor.

Referencias visuales a los cómics y efectos visuales sin terminar

En cuanto a las imágenes, el tráiler incluye escenas que imitan portadas icónicas de los cómics, como la primera aparición del héroe en Amazing Fantasy #15, The Amazing Spider-Man #345 (donde se enfrenta a Boomerang), y The Amazing Spider-Man #134 (enfrentando a Tarantula). Todos siendo villanos confirmados junto con Michael Mando regresa como Mac Gargan, Escorpión, esta vez con su traje clásico.

Entre otras escenas mencionadas por quienes han visto el material se encuentran Spider-Man enfrentándose a la aparición de La Mano, estableciendo conexiones con Daredevil y Punisher, recreando la portada del The New Avengers #27 (Volumen 1) donde este grupo criminal es protagónico. Portadas que se pudieron apreciar anteriormente, el asistente del director Destin Daniel Cretton en un post de instagram donde en la esquina superior izquierda se puede apreciar estos cómics como material de inspiración.

Posible estreno oficial del teaser

En cuanto a un lanzamiento oficial, como se trata de un avance aún incompleto, la psobilidad mayor es que se estrene más adelante, quizá durante el Super Bowl. Se espera que el teaser vea la luz de forma oficial en febrero, en fechas cercanas a ese evento.

Spider-Man: Brand New Day está dirigida por Destin Daniel Cretton, responsable de "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos", a partir de un guión de Chris McKenna y Erik Sommers, habituales de la franquicia con Michael Giacchino regresando a la parte musical. Tom Holland lidera un reparto que incluye a Jon Bernthal como Punisher, Mark Ruffalo como Hulk, Zendaya como Michelle Jones, Sadie Sink, Michael Mando como Escorpión, Tramell Tillman, Liza Colón-Zayas, Marvin Jones III como Tombstone y Florence Pugh, también retomará su papel de Yelena Belova.

Spider-Man: Brand New Day se estrenará en cines el 31 de julio de 2026, 5 meses antes que "Avengers: Doomsday".

