Chris Evans regresa como Steve Rogers, filtración de Avengers: Doomsday lo confirma

Internet ha explotado tras una filtración de la esperada película “Avengers: Doomsday”, desatando una oleada de reacciones encontradas. El hecho innegable es que Chris Evans regresa como Steve Rogers, el Capitán América original.

El breve adelanto, cuya veracidad se fortalece con la rápida eliminación de los videos filtrados por parte de Marvel y Disney en plataformas como “X”, muestra a Steve Rogers en el mismo punto donde lo dejó “Avengers: Endgame”: felizmente reunido con el amor de su vida, Peggy Carter, manejando su motocicleta y guardando su traje de Capitán América en un baúl. La sorpresa monumental es que ahora están con un bebé, confirmando que el Capitán América es ahora padre. Ni Marvel ni Disney han emitido un comunicado oficial, pero el intento masivo de suprimir el contenido en línea actúa como una confirmación implícita.

Ampliar

Origen de la filtración: estrategia de taquilla

La fuente de esta filtración proviene de un vistazo muy breve presentado en las funciones de la película “Avatar: Fire and Ash”. Esta estrategia parece ser un movimiento coordinado por parte de Disney para “matar dos pájaros de un tiro”: generar una expectativa masiva por la nueva película de Avengers y, al mismo tiempo, asegurar una piernas sólidas para Avatar durante su primer mes en cartelera.

Según se ha informado, Marvel planea liberar el material promocional de forma escalonada:

Se mostrarán tres breves vistazos de personajes centrales. (el primero siendo Steve Rogers)

de personajes centrales. (el primero siendo Steve Rogers) Posteriormente, se liberará un teaser de un 1 minuto y 50 segundos de duración.

de duración. Cada pieza de contenido se estrenaría semanalmente a partir del estreno de Avatar 3, únicamente en salas de cine, antes de su lanzamiento oficial en redes sociales.

Esta estrategia llega en un momento crucial, dado que el director James Cameron ha comentado en repetidas ocasiones la necesidad de recuperar los altos costes de producción de la saga Avatar para poder continuar con más entregas.

Ampliar

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:James Cameron habla sobre la posibilidad de que Avatar 3 fracase, y que haría si pasara

La apuesta por la nostalgia

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ha enfrentado una serie de fracasos críticos y de recaudación en los últimos años, con muy pocas cintas que han logrado reavivar la atención de los fans acérrimos y que han alienado a los consumidores casuales.

El regreso de Evans, confirmado por la propia filtración que culmina con la frase: “Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday”, es la confirmación de lo que muchos sospechaban. Según insiders como Daniel Richtman, Evans no tendrá solo un cameo, sino un rol protagónico. El teaser finaliza con un reloj en cuenta regresiva que, se teoriza, revelará la fecha de un anuncio importante sobre la cinta.

Ampliar

Los rumores sobre el regreso de Chris Evans comenzaron hace un año. Se espera que, dado el material filtrado, se pueda ver más material promocional antes de que termine diciembre, probablemente un tráiler completo.

Sacrificando el legado por taquilla asegurada

El anuncio ha generado una intensa conversación entre los usuarios y fanáticos. Si bien muchos celebran efusivamente la oportunidad de volver a ver al actor con el traje del Capitán América, una porción importante de la audiencia se muestra preocupada.

Estos últimos argumentan que Avengers: Endgame brindó el cierre perfecto y emocionalmente satisfactorio al arco de Steve Rogers, y que incluirlo de nuevo podría “manchar” esa despedida. La preocupación se intensifica al ver que Marvel parece optar por la reunión de su trilogía original ,Chris Evans (Capitán América), Robert Downey Jr. (Iron Man) y Chris Hemsworth (Thor), a pesar de tener una gran cantidad de nuevos personajes a su disposición.

Ampliar

La trama: Dr. Doom y Secret Wars

La película “Avengers: Doomsday” se centrará en Dr. Doom como el gran villano principal de la saga multiversal. La premisa narra cómo Doom, buscando evitar más crisis de incursiones cósmicas, toma el destino en sus manos, forzando a héroes de diversas realidades a unirse para evitar la destrucción de sus líneas temporales.

Ampliar

La historia está inspirada en las icónicas series de cómics de “Secret Wars”, donde Doom busca gobernar un nuevo mundo fusionando realidades, lo que provocará que los héroes deban dividirse en equipos para enfrentarlo.

¿Innovación o juego seguro?

Marvel tiene la necesidad imperiosa de dar en el blanco con esta entrega de “Avengers”. Al parecer, están apostando por lo más seguro posible: la nostalgia.

Ampliar

El hecho de traer de vuelta a los Hermanos Russo , la firma de Robert Downey Jr. como villano principal, y la confirmación del regreso de Chris Evans, sugieren que la prioridad es satisfacer a la audiencia antes que nutrir una historia completamente nueva e innovadora. Por lo poco que se sabe, “Avengers: Doomsday” se perfila como una secuela directa a Endgame, el punto culminante del UCM y para muchos, el cierre lógico tras más de una década de películas. ¿Será posible lograr un equilibrio entre el servicio a los fans y una buena historia? El tiempo lo dirá.

“Avengers: Doomsday” tiene una fecha de estreno programada para el 18 de diciembre de 2026.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:Sadie Sink en Avengers: Secret Wars ¿Rumor o confirmación?