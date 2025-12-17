‘Avengers: Doomsday’ ¿Por qué se estrenarán 4 tráilers para una sola película?

Marvel Studios está preparando el terreno para lo que promete ser el evento cinematográfico más grande desde ‘Avengers: Endgame’. Con el regreso de los Hermanos Russo en la dirección y el impactante fichaje de Robert Downey Jr. como Victor von Doom, la expectativa por Avengers: Doomsday está por las nubes.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención de los analistas de la industria es la filtración de que Disney planea lanzar 4 tráilers oficiales antes del estreno en mayo de 2026. Aquí te explicamos las razones reales detrás de esta inusual saturación mediática.

Avengers Doomsday: ¿Los 4 tráilers son parte de una estrategia de marketing?

Con base en otras entregas de Marvel, es común que se promocionen con varios tráilers antes de que salga el oficial y se proyecte la película en cuestión, sin embargo, llamó la atención en Avengers Doomsday.

Pero esto no precisamente tiene que ver con la historia, sino con una estrategia de marketing, así que vamos a explicarlo por partes:

La transición de Kang a Doctor Doom:

Tras los cambios en la narrativa original (que antes era The Kang Dynasty), Marvel necesita “re-educar” a la audiencia. Cuatro tráilers permiten presentar por fases el ascenso de Doom y explicar por qué este villano es la amenaza definitiva del Multiverso, borrando cualquier rastro de la trama anterior.

El “Efecto Robert Downey Jr.” como villano

Ver a Robert Downey Jr. de regreso, pero ahora como el antagonista principal, requiere un manejo de imagen delicado. Marvel usará cada tráiler para mostrar diferentes facetas de su interpretación, asegurándose de que el público deje de ver a Iron Man y acepte por completo la oscuridad de Doctor Doom.

Recuperar la confianza del “fandom”

Tras una Fase 4 y 5 con altibajos en taquilla y críticas, el estudio necesita demostrar que la calidad visual y narrativa ha vuelto. Al programar cuatro avances, Marvel mantiene la película en el centro de la conversación digital durante casi 8 meses seguidos.

La escala del “crossover”

Al igual que en Infinity War, se espera que aparezcan decenas de personajes (desde los 4 Fantásticos hasta los X-Men). Los múltiples tráilers permiten presentar a los diferentes equipos que se unirán a la lucha sin saturar un solo clip de dos minutos, guardando los mejores secretos para el final.

¿Qué podemos esperar de este calendario de Avengers: Doomsday?

Se rumora que el primer teaser llegará en los próximos días, seguido de un avance centrado en la historia en el verano de 2025, un tercer tráiler con el ensamble completo de héroes y, finalmente, un avance técnico que muestre la escala de la batalla multiversal semanas antes del estreno.

Marvel no está dejando nada al azar. Con cuatro tráilers, buscan garantizar que Avengers: Doomsday no solo sea un éxito, sino el fenómeno que restaure el dominio absoluto del cine de superhéroes en la cultura pop.

