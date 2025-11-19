Sadie Sink en Avengers:Secret Wars ¿Rumor o confirmación?

En medio de los preparativos para la quinta y última temporada de Stranger Things, la agenda de la actriz Sadie Sink parece estar ocupada con su inminente ingreso al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). La actriz se suma al elenco de la cuarta película de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland.

La noticia ganó peso gracias al reportero Baz Bamigboye de Deadline, quien, en una nota sobre la participación de Sink en la obra Romeo y Julieta en el West End de Londres, pareció confirmar que la actriz formará parte del magno evento: Avengers: Secret Wars. Aunque el personaje exacto sigue siendo un misterio, su posible inclusión en una cinta de este calibre ha revitalizado el interés de los fans.

El Enigma del Personaje y la Estrategia de Marvel

Marvel ha hecho un esfuerzo considerable por mantener en secreto el papel de la actriz de The Whale. Los intentos de los reporteros por sonsacarle algún detalle durante las alfombras rojas de Stranger Things no fueron nada exitosos, limitándose Sink a responder con evasivas como: “Creí que esto era para Stranger Things, no Spider-Man“.

Inicialmente, algunos fans teorizaron que el secreto era una táctica para generar especulación en torno a un personaje poco trascendente. Sin embargo, su mención en la posible secuela de Avengers sugiere que su rol tendrá una importancia significativa dentro de la narrativa global del UCM.

Las Principales Teorías de los Fans

Mary Jane Watson

La aparición de la actriz pelirroja ha desatado múltiples teorías sobre a quién podría interpretar, ya que además tiene una edad similar a Holland. La teoría más popular apunta al interés amoroso clásico de Spider-Man. No obstante, se recuerda que el color de pelo no es un factor determinante en el UCM (como el caso de Emma Stone interpretando a la rubia Gwen Stacy o Kirsten Dunst como Mary Jane siendo rubia).

Rachel Cole-Alvez

La siguiente especulación la vincula con Punisher (interpretado por Jon Bernthal). Rachel Cole es una compañera del Castigador que también es pelirroja en los cómics, una exmarine que tras una tragedia decide unirse a la cruzada vengativa de Punisher. La trama podría incluir a Sink fingiendo ser una estudiante antes de revelar su verdadera identidad como aliada de Punisher, lo cual encajaría con las narrativas clásicas del Trepamuros.

Jean Grey

Con la próxima introducción de los X-Men al UCM, algunos especularon que la telepata podría debutar en una película de Spider-Man, aunque esta idea es considerada menos probable. La introductorio de los mutantes ya cuenta con su director y guionista, Jake Schreier y Michael Lesslie respectivamente.

Mayday Parker

La teoría más reciente y reforzada por los reportes sugiere que Sink podría interpretar a la hija de la versión de Tobey Maguire y Kirsten Dunst de Peter Parker y Mary Jane, lo que sería posible gracias al concepto de Multiverso que estará presente en Secret Wars, donde se esperan múltiples versiones de los personajes. Fuentes no oficiales incluso apuntan a que esta versión de Peter Parker podría aparecer en Avengers: Doomsday en lugar de la de Holland.

Algunas otras teorías abundan pintando a Sink como una posible villana junto alos demás villanos confirmados, como Scorpion, Tomstone y Boomerang pero dichas teorías carecen de fundamentos y parecieran ser más disparos a ciegas.

Pistas desde el Set y Próximos Estrenos

Las fotos filtradas del set han mostrado a Sadie Sink usando una chamarra larga y oscura, probablemente para evitar la revelación de su vestuario. Sin embargo, en algunas tomas se le ha visto con pantalones militares, lo que podría reforzar la teoría de que interpreta a Rachel Cole.

El misterio se resolverá con el estreno de la cinta, ya que es poco probable que su personaje sea revelado en un tráiler o algún otro material promocional.

Spider-Man: Brand New Day estará dirigida por Daniel Cretton y contará en su elenco con Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Liza Colón-Zayas, y Florence Pugh, además de Sadie Sink. La cinta se estrenará el 31 de julio del 2026.

Avengers: Doomsday y Avengers Secret Wars es estrenarían en Diciembre de 2026 y 2027 respectivamente.

