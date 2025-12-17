Detienen a Jacobo Reyes León, “El Yaicob”, socio de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

La FGR dio a conocer que se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Jacobo Reyes León, "El Yaicob".

La detención “El Yaicob” fue confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR), que informó que agentes de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Jacobo Reyes León.

De acuerdo con información de la dependencia, este hombre es socio e integrante del grupo delictivo en el que se le relaciona con el empresario Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen Miss Universo.

El mandamiento judicial se ejecutó a las 22:30 horas del lunes 15 frente a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). La FGR no ha confirmado las versiones que aseguran que Reyes León se entregó.

¿De qué delitos se le acusa a Jacobo Reyes León?

Según la indagatoria, la organización criminal a la que pertenecen Raúl Rocha y Jacobo Reyes se dedica a cometer delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico, compra y venta de armas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como delitos relacionados con hidrocarburos.

Kevin es señalado como líder de la red que vende armas de grueso calibre en la Ciudad de México. Dichas armas ingresan al país por la frontera de Guatemala y son trasladadas vía terrestre desde el sur de la República Mexicana, ocultas en autobuses que transportan ropa y fayuca con destino a “Pino Suárez”. Quien envía las armas se encuentra en Guatemala y es la esposa de “Charly”.

¿Cómo operaba la red criminal, según la FGR?

Dentro de la organización, Jorge Alberts Ponce y Reyes León son socios de la empresa de seguridad ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, llamada Valvón Servicios Integrales, la cual presuntamente es utilizada para “lavar” dinero de otras organizaciones delictivas como La Unión y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según la información de la FGR, Raúl Rocha habría pagado millones de pesos a Jacobo Reyes León a cambio de información que le conseguía de la FEMDO.

