¿Tus Vales Mercomuna están por caducar? Revisa la NUEVA fecha de vigencia que anunció la SAPCI de la CDMX

El programa social del Gobierno de la Ciudad de México, Vales Mercomuna, ya tiene un aumento confirmado, luego de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, realizara la última entrega de estos apoyos en 2025, los cuales pueden canjearse en pequeños comercios y mercados, y este año el programa contó con una bolsa de más de 900 millones de pesos.

Durante la entrega del programa en el Deportivo Magdalena Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco, para personas de entre 19 y 56 años, la jefa de Gobierno señaló que, además de beneficiar a alrededor de 350 mil familias, el próximo año el número de personas apoyadas será mayor.

¿Cuánto va a aumentar los Vales Mercomuna?

Con la aprobación del Paquete Económico para el siguiente año, se estima que se asignó un monto de al menos 26 millones de pesos a programas sociales, lo que permitirá aumentar el apoyo de los vales Mercomuna a cerca de 3 mil pesos.

¿Cuándo vencen los Vales Mercomuna?

Las personas que recibieron los vales del programa Mercomuna tendrán hasta el 28 de febrero de 2026 para canjearlos, según dio a conocer la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana.

¿Dónde se pueden canjear los Vales Mercomuna?

Los vales pueden utilizarse en tiendas de abarrotes, pollerías, carnicerías, verdulerías y mercados públicos de la capital. Sin embargo, los comercios participantes por alcaldía puedes consultarlos en el siguiente enlace por alcaldía: https://sapci.cdmx.gob.mx/mercomuna

¿Cómo puedo obtener los Vales Mercomuna?

El registro al programa se realiza a través de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México, mediante visitas domiciliarias.