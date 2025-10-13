Mercomuna en CDMX: Así funciona el registro casa por casa para el programa de vales canjeables en octubre 2025

Te explicamos cómo funciona el registro al programa de los vales mercomunca en cdmx.

Si te interesa registrarte al programa Mercomuna de la Ciudad de México, hay buenas noticias porque la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana ya realiza el proceso de registro a este programa.

Aquí te explicamos cómo puedes inscribirte para recibir tus vales canjeables en tiendas de abarrotes, pollerías, carnicerías, verdulerías y otros locales dentro de los mercados de la capital.

¿Cómo es el registro a los Vales Mercomuna en CDMX en octubre 2025?

El registro al programa Mercomuna de la Ciudad de México se realiza a través de visitas domiciliarias por parte del personal acreditado de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, sin intermediarios.

Por ejemplo, la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana de la alcaldía Venustiano Carranza dio a conocer en redes sociales que “el equipo de SAPCI se encuentra visitando casa por casa, buscando personas que quieran ser beneficiarias del programa Mercomuna”.

Por lo tanto, solo es cuestión de tiempo para que recibas la llamada a la puerta de tu casa para que los servidores públicos puedan verificar tus datos y recabar la información que necesitan para que quedes inscrito.

TE PUEDE INTERESAR: El modus operandi del “toque fantasma”, la estafa con tarjetas cotactless que roba tu dinero sin que te des cuenta

¡Te estamos buscando! 🧐



Nuestro equipo de @SAPCI_CDMX se encuentra visitando casa por casa, buscando personas que quieran ser beneficiarixs del programa #MERCOMUNA. ¿Te interesa? 🤩



Acercate con nostrxs, somos lxs del chalequito guinda con verde. 🦺#SomosComunidadVCA pic.twitter.com/ZDm1i7SvBK — Participación Ciudadana Venustiano Carranza (@Vcarranza_) October 8, 2025

¿Cuáles son los requisitos para registrarse a los Vales Mercomuna CDMX 2025?

Los requisitos para registrarse a los Vales Mercomuna 2025 son los siguientes:

Residir en la Ciudad de México.

Presentar identificación oficial vigente con domicilio en la capital.

Contar con comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Tener entre 19 y 56 años de edad.

TE PUEDE INTERESAR: Agua Bienestar en CDMX 2025: ¿En qué alcaldías abrieron las seis nuevas plantas de purificación?