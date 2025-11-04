Derechos Trans: La SEP guía a maestros para reconocer identidad de alumnos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha dado un paso al frente a nivel nacional al implementar la inclusión verdadera para el ciclo escolar 2025-2026. Esta guía, dirigida a directivos, maestros y personal auxiliar de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), busca asegurar el reconocimiento de la identidad de las infancias y adolescencias trans y no binarias en las escuelas mexicanas. Te contamos de qué va esta iniciativa.

Infancias Trans / Vladimir Vladimirov Ampliar

¿Por qué la SEP ha tomado esta iniciativa en favor de las infancias trans?

La medida fue analizada durante la Segunda Sesión del Consejo Técnico Escolar y ha sido calificada como un “logro histórico” por diversos colectivos de la comunidad LGBT+, incluyendo a organizaciones como Yaaj, Infancias Trans y Transfamilias. Estas agrupaciones celebraron la acción como “un cambio profundo hacia la inclusión, la empatía y el respeto en las aulas”.

La orientación de la SEP aborda varios aspectos cruciales para la creación de un entorno escolar seguro para estudiantes trans y no binarias:

Inclusión : El documento enfatiza el respeto al nombre social elegido por el, la o elle estudiante, reconociendo la identidad de género como un derecho fundamental.

: El documento enfatiza el respeto al nombre social elegido por el, la o elle estudiante, reconociendo la identidad de género como un derecho fundamental. Espacios seguros : Se subraya la importancia de aplicar protocolos estrictos para prevenir el acoso o la discriminación por transfobia y garantizar la atención inmediata a cualquier caso reportado.

: Se subraya la importancia de aplicar protocolos estrictos para prevenir el acoso o la discriminación por transfobia y garantizar la atención inmediata a cualquier caso reportado. Uso de instalaciones correctamente : Se propone que los, las y les alumnes utilicen los baños conforme a su identidad de género. Alternativamente, se fomenta la instalación de espacios neutros o inclusivos para todos, todas y todes.

: Se propone que los, las y les alumnes utilicen los baños conforme a su identidad de género. Alternativamente, se fomenta la instalación de espacios neutros o inclusivos para todos, todas y todes. Formación docente : La guía promueve la reflexión y sensibilización docente sobre la diversidad sexual y de género, buscando construir entornos seguros y libres de violencia.

: La guía promueve la reflexión y sensibilización docente sobre la diversidad sexual y de género, buscando construir entornos seguros y libres de violencia. Confidencialidad: Se establece el respeto a la confidencialidad familiar y la colaboración con organismos de derechos humanos para el acompañamiento adecuado de los estudiantes.

El material didáctico, disponible en la página de la SEP, incluye recursos como videos y un glosario sobre diversidad sexual, de género y características sexuales, asegurando que la Nueva Escuela Mexicana promueva un desarrollo integral para todas las infancias.

Infancias Trans Ampliar

Colectivos celebran este avance histórico para las infancias diversas

El colectivo Yaaj destacó en sus redes sociales que esta medida “impulsa la reflexión docente” y es un testimonio del compromiso por una educación libre de violencia. La celebración se extiende al reconocer que, por primera vez a este nivel educativo en México, se ofrecen directrices claras para proteger y acompañar el desarrollo de la niñez y adolescencia trans.

Esta acción de la SEP sienta un precedente sólido en favor de los derechos de la niñez y la inclusión en el sistema educativo nacional.