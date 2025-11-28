¿Adolescencia hasta los 30? Estudio científico redefine las edades del cerebro

Un nuevo y revolucionario estudio ha puesto de cabeza a medio internet, comprobando que la adolescencia no termina a los 18, 21 o 15 como se pensaba. La investigación le está dando vuelta al mundo y revela que el desarrollo cerebral tiene mucho más años para cocinarse. Te contamos de qué va.

La ciencia lo confirma; la adolescencia dura hasta los 32 años

El hallazgo fue publicado en la prestigiosa revista Nature Communications a cargo de un equipo de la Universidad de Cambridge, quienes analizaron las resonancias magnéticas cerebrales de casi 4,000 personas, desde recién nacidos hasta adultos mayores.

Ahí, se comprobó que el cerebro no pasa de la adolescencia a la adultez de forma lineal, más bien, atraviesa cinco fases bien definidas, siendo la adolescencia la más larga y dinámica.

Según los investigadores, la adolescencia dura hasta los 32 años porque este periodo, que inicia alrededor de los 9 años, es cuando la red neuronal alcanza su máxima eficiencia y reorganización.

Es una etapa de cambios profundos donde el cerebro fortalece y debilita constantemente conexiones, preparándose para la estabilidad de la edad adulta. Riesgo y potencial: Esta fase coincide con el periodo de mayor riesgo de trastornos de salud mental, pero también con el momento en que se alcanza el máximo potencial cognitivo (cerca de los 30 años).

¿Cuáles son las nuevas cinco fases de acuerdo con ese estudio?

El estudio reestructura completamente el mapa de la vida, basándose en la arquitectura cerebal, es decir:

Infancia: Desde el nacimiento hasta los 9 años .

Desde el nacimiento hasta los . Adolescencia: De los 9 a los 32 años .

De los . Edad Adulta: De los 32 a los 66 años .

De los . Envejecimiento Temprano: De los 66 a los 83 años .

De los . Envejecimiento Tardío: De los 83 años en adelante

Ahora bien, se comprobó que es hasta los 32 años la adolescencia porque coincide sorprendentemente con grandes hitos sociales, como en muchos casos, el inicio de la paternidad o maternidad, el momento en que la personalidad y los hábitos de una persona suelen alcanzar una mayor estabilidad.

Por lo que si estás entre los 9 y 32 años, aún eres un adolescente.