¿La navidad más fría de México?

Invierno y Diciembre traerán un clima más frío de lo normal en gran parte de México debido a la combinación del vórtice polar y La Niña. Esta mezcla puede provocar descensos rápidos de temperatura, mañanas muy frías y noches heladas, sobre todo en el norte y el centro del país.

El vórtice polar es una masa de aire muy frío que normalmente se queda cerca del Polo Norte. Sin embargo, cuando se debilita, ese aire puede desplazarse hacia el sur y llegar hasta México, lo que hace que los frentes fríos sean más intensos y duraderos.

A esto se suma La Niña, un fenómeno que enfría el océano Pacífico y cambia el comportamiento del clima en varias partes del mundo. En México, La Niña representa inviernos con más frentes fríos, menos lluvias en algunas zonas y temperaturas más bajas de lo común.

¿Qué se espera en el país?

En el norte y centro de México, se prevén temperaturas muy bajas, especialmente durante la madrugada y por la noche. En estados como Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México y Puebla podrían registrarse heladas, sobre todo en zonas montañosas.

En el Golfo de México y el sureste, el paso de frentes fríos provocará fuertes vientos, conocidos como eventos de “Norte”, además de lluvias ocasionales y descenso de temperatura.

Aunque no todo el país sentirá frío extremo todo el tiempo, los especialistas advierten que el clima será cambiante, con días templados seguidos de entradas repentinas de aire frío.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados, abrigarse bien, proteger a niños, adultos mayores y mascotas, y tomar precauciones en carretera ante posibles bancos de niebla o pavimento resbaloso.