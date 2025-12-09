Migrantes se suben al techo de una casa para evitar detención de ICE durante redada en Louisiana |VIDEO

Migrantes huyen de ICE y se refugian en el techo de una casa en Louisiana. Imagen: Jambalaya News Louisiana

La imagen se volvió viral en minutos: tres trabajadores de la construcción trepados al techo de una casa en Kenner, Louisiana, intentando escapar de una redada de agentes de ICE. La escena, captada en una transmisión en vivo por vecinos del área, muestra el miedo, la urgencia y el caos que marcó la tarde en esta comunidad suburbana.

Todo comenzó cuando cuatro trabajadores hondureños se encontraban en su hora de almuerzo en una obra en construcción. Según testigos, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rodearon el sitio de manera repentina, lo que provocó que tres de los migrantes corrieran hacia el tejado buscando refugio. El cuarto hombre, sorprendido por la aparición de los agentes, permaneció en el piso inferior sin posibilidad de fuga.

Vecinos que presenciaron la escena comenzaron a gritar advertencias y a transmitir el operativo a través de Facebook Live. En los videos se escucha cómo varios residentes llaman a los trabajadores por su nombre y les piden no bajar del techo hasta confirmar qué estaba ocurriendo. Para muchos de ellos, la reacción fue automática: proteger a quienes consideran parte de su comunidad.

Las imágenes muestran cómo uno de los tres migrantes en el techo finalmente decidió descender y entregarse a los agentes. De los otros dos, se observa cómo permanecen inmóviles, vigilando cada movimiento de ICE mientras los vecinos continúan documentando el evento. La tensión se mantuvo por varios minutos hasta que los agentes aseguraron la zona.

Después que se fueron los agentes de ICE los trabajadores hondureños bajaron del techo. Imagen: Jambalaya News Louisiana Ampliar

El caso ha provocado indignación y preocupación entre organizaciones defensoras de derechos migratorios. Señalan que la redada evidencia el temor constante con el que viven miles de trabajadores indocumentados en Estados Unidos, incluso en espacios públicos y durante actividades laborales rutinarias.

Para los habitantes de Kenner, la escena fue un recordatorio doloroso de la fragilidad de quienes llegan al país buscando oportunidades. Para los migrantes involucrados, fue un intento desesperado por evitar la detención. Y para el país entero, una nueva discusión sobre la forma en que operan las autoridades migratorias.