Buen Fin 2025 supera expectativas y alcanza ventas por 219.2 mmdp

La décimo quinta edición del Buen Fin 2025, que se llevó a cabo del 13 al 17 de noviembre, superó la meta planteada de 200 mil millones de pesos (mmdp), alcanzando ventas totales de 219.2 mmdp, consolidando a este programa como el principal evento comercial del país, con impactos positivos en ventas, participación empresarial, actividad omnicanal, confianza del consumidor y digitalización de los medios de pago, informó la Secretaría de Economía.

De esta manera, la Secretaría de Economía informó que el monto de ventas totales fue de 219.2 miles de millones de pesos, superando la meta inicial de 200 mmdp.

En cuanto a medios de pago, se reportaron 54 mmdp en billetes y monedas; 76.4 mmdp mediante tarjeta de débito; y 88.8 mmdp en crédito al consumo, de los cuales 76.5 mmdp correspondieron a tarjetas de crédito bancarias, 12 mmdp a tarjetas departamentales y 0.2 mmdp a FONACOT.

TE PUEDE INTERESAR: El SAT revela lista FINAL de ganadores del Sorteo del Buen Fin 2025: Cuándo pagan los premios y cómo saber si ganaste

¿Cuál fue el impacto del comercio digital y bancario?

La participación del comercio digital representó 21% del total de ventas nacionales, de acuerdo con la AMVO, con un crecimiento anual del 31%.

La facturación bancaria alcanzó 152 mil 934 millones de pesos, con 196 millones de transacciones registradas durante el periodo del programa.

¿Cómo participaron los comercios y consumidores?

En cuanto a la participación empresarial, se registraron 215 mil negocios inscritos en la plataforma oficial, y 87% de las cámaras de comercio participaron en acciones de difusión y primeras compras.

Sobre las preferencias del consumidor, 68% de las compras se realizaron en tienda física; 77% de las operaciones se pagaron con tarjeta y 48% de los consumidores adquirió productos hechos en México.

La satisfacción del consumidor alcanzó 86%, de acuerdo con AIMX, mientras que 92% de los participantes señaló que la campaña cumplió o superó sus expectativas.

¿Qué reportaron las autoridades tras el evento?

Al presentar los resultados, la Secretaría de Economía enfatizó el fortalecimiento del consumo formal, la recuperación económica del sector comercio y la activación de más de 35 mil comercios registrados en la plataforma oficial, además de la coordinación interinstitucional con autoridades fiscales, de protección al consumidor y el sector privado.

Por su parte, la PROFECO informó que, con corte al 2 de diciembre, se registraron 28 quejas formalizadas posteriores al evento, las cuales serán atendidas mediante el procedimiento conciliatorio, destacando el monitoreo a tiendas virtuales y la supervisión de publicidad.

Finalmente, el SAT presentó los resultados del Sorteo El Buen Fin 2025, cuya bolsa alcanzó 500 millones de pesos.

Síguenos en Google News y encuentra más información