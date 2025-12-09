El SAT revela lista FINAL de ganadores del Sorteo del Buen Fin 2025: Cuándo pagan los premios y cómo saber si ganaste

Imagen que ilustra la búsqueda de ganadores en la Lista oficial del Sorteo El Buen Fin 2025 organizado por el SAT. Un contribuyente revisa en el listado para verificar si ganó alguno de los premios del sorteo.

La lista definitiva de ganadores y ganadoras del sorteo del Buen Fin 2025 ya fue publicada por el Servicio de Administración Tributaria. Tanto las y los tarjetahabientes como los negocios que participaron en compras realizadas durante el periodo del sorteo ya pueden consultar si resultaron acreedores de algún premio.

Te explicamos cómo revisar los resultados, cuándo se pagan los premios y cuáles son los montos que entrega el sorteo.

Lista final de ganadores del sorteo del Buen Fin 2025

La lista final de tarjetahabientes y comercios ganadores del sorteo del SAT puede consultarse siguiendo estos pasos:

Entra a la página del Sorteo El Buen Fin 2025 del SAT .

. Selecciona la opción “Consulta de compras ganadoras”.

El sistema te mostrará dos listas: una para tarjetahabientes y otra para comercios .

y otra para . Da clic según sea tu caso.

Serás dirigido a un documento donde podrás revisar los resultados completos.

¿Cómo saber si gané el sorteo del SAT 2025?

Para que no tengas que buscarte en toda la lista, también puedes consultar tu resultado de la siguiente forma:

Entra al sitio del Sorteo del SAT .

. En la sección “Búsqueda de ganadores en el sorteo” verás dos opciones: Tarjeta participante por compra y RFC de comercio registrado

verás dos opciones: Tarjeta participante por compra y RFC de comercio registrado Si eres tarjetahabiente, ingresa el número de tu tarjeta y captura la clave que aparece en pantalla.

Haz clic en Enviar .

. Si ganaste, el sistema te indicará el monto del premio.

Si no fuiste seleccionado, aparecerá el mensaje: “No fuiste ganador, agradecemos tu participación.”

TE PUEDE INTERESAR: Estos son los premios del SAT del Sorteo del Buen Fin 2025 que se entregarán antes de 2026

¿Cuándo pagan los premios del sorteo del SAT del Buen Fin?

De acuerdo con el SAT, todos los pagos del sorteo deberán realizarse antes del martes 6 de enero de 2026.

¿Cuándo fue el sorteo del SAT del Buen Fin?

El sorteo se llevó a cabo del 13 al 17 de noviembre de 2025.

¿Cuáles son los premios del sorteo del SAT?

El premio mayor es de 250 mil pesos, pero el SAT otorgará miles de premios adicionales según el monto de las compras realizadas:

60 premios de 20,000 pesos para compras desde 15,000 pesos.

para compras desde 15,000 pesos. 200 premios de 15,000 pesos para compras entre 10,000 y 15,000 pesos.

para compras entre 10,000 y 15,000 pesos. 900 premios de 10,000 pesos para compras entre 9,000 y 10,000 pesos.

para compras entre 9,000 y 10,000 pesos. 1,000 premios de 9,000 pesos para compras entre 7,500 y 9,000 pesos.

para compras entre 7,500 y 9,000 pesos. 3,000 premios de 7,500 pesos para compras entre 5,000 y 7,500 pesos.

para compras entre 5,000 y 7,500 pesos. 6,000 premios de 5,000 pesos para compras entre 2,500 y 5,000 pesos.

para compras entre 2,500 y 5,000 pesos. 60,000 premios de 2,500 pesos para compras entre 1,000 y 2,500 pesos.

para compras entre 1,000 y 2,500 pesos. 100,000 premios de 1,000 pesos para compras entre 500 y 1,000 pesos.

para compras entre 500 y 1,000 pesos. 150,100 premios de 500 pesos para compras entre 250 y 500 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Esto dijo el SAT sobre el supuesto congelamiento MASIVO de cuentas bancarias y el calendario de visitas domiciliarias