Informe ACLED: México, entre los países más violentos y de mayor riesgo para civiles

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el consultor y maestro en seguridad internacional, Carlos Matienzo Zamora, informó que México se encuentra en el cuarto lugar de los países más violentos junto a países como Palestina, Myanmar, Siria, Nigeria, Ecuador, Brasil y Ucrania, así lo reveló el informe de Datos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés).

El consultor y maestro en seguridad internacional mencionó que la ACLED es una organización que hace un monitoreo de todo el mundo basado en la criminalidad o conflictividad con impacto político que incluye al crimen organizado, carteles, guerrillas y ejércitos regulares.

¿Qué elementos toma en cuenta ACLED para medir la conflictividad?

Cuatro elementos que consideran que tal conflictivo es un país:

El número de eventos que son letales, ya sean de violencia política o de conflictos armados. Qué tantas organizaciones armadas hay en ese país. En cuántas partes del territorio hay conflictividad armada. En qué proporción los civiles no armados son afectados por ese conflicto.

“Al menos lo que nos debemos llevar es que el hecho de que ya nos pongan en esa lista junto a conflictos armados regulares e irregulares, pues ya nos debería de preocupar. Y nada más dejaría yo un dato sobre la mesa, si no fuese un conflicto armado, ¿por qué tenemos desplegado a más del 80% de nuestra fuerza armada en nuestro propio territorio?”. — Carlos Matienzo Zamora, consultor y maestro en seguridad internacional

¿Por qué México es el segundo país con mayor riesgo para civiles?

Matienzo Zamora señaló que en el caso de México es el segundo país con mayor riesgo para civiles, solo después de Palestina porque los enfrentamientos en lugares como Sinaloa son en zonas altamente pobladas y gran parte de los muertos no son combatientes como en el caso de Ucrania que, aunque el conflicto es más letal, la mayoría de los afectados forman parte de las fuerzas armadas.

