Ataque armado en Irapuato deja cuatro muertos y tres heridos

Masacre en Irapuato: Asesinan a cuatro en la colonia Morelos; hay tres heridos más

Cuatro hombres fueron asesinados y tres más se debaten entre la vida y la muerte tras un ataque armado en la colonia Morelos.

Todo inició en una convivencia que tenían varias personas afuera de una vivienda, vecinos relataron que para los primeros minutos del viernes todavía pudieron escuchar algunas risas.

¿Qué relataron los testigos del ataque en la colonia Morelos?

Pero todo se convirtió en caos una vez que al lugar arribaron sujetos que, a decir de los vecinos, llegaron en motocicleta; los hombres llevaban vestimentas oscuras y el rostro cubierto, al acercarse al grupo de personas que estaba entre las calles Benito Juárez y Guerrero, empezaron a disparar.

Algunas personas aseguraron que fueron más de 50 disparos los que escucharon, las familias que ya estaban durmiendo en sus hogares se despertaron con el ruido de las detonaciones, algunos relataron que no les quedó más que tirarse en el suelo y esperar a que todo terminara.

Cuando ya no se escucharon los disparos, lugareños escucharon gritos de auxilio desde la calle, al salir, se encontraron con la sangrienta escena. En el lugar había al menos siete personas tiradas entre charcos de sangre.

Fueron varios los llamados que hicieron al 911 para pedir la llegada de los paramédicos, sin embargo, los familiares de las víctimas se desesperaron y empezaron a trasladar a los heridos a bordo de vehículos particulares.

¿Qué informaron las autoridades tras el ataque?

Para la llegada de los cuerpos de emergencia y la Policía, solo pudieron confirmar el deceso de cuatro hombres, luego los hospitales de la ciudad indicaron sobre el arribo de tres heridos.

La escena fue acordonada por los elementos de la Policía Municipal, y lo que parecía una noche tranquila terminó en tragedia que al pasar de las horas se convirtió en zozobra.

La colonia Morelos, que tiene como costumbre las fiestas a la Virgen de Guadalupe, a unas horas de la masacre luce apagada, los vecinos pasan por el lugar donde ocurrió el hecho y evitan la acera que se tiñó de rojo durante la madrugada.

Ahora esperan que a través de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato puedan rastrear a los homicidas para llevarlos pronto ante la justicia.

