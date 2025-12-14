Horas extra en México: ¿cómo se pagarán este 2026 y qué dice la Ley?

Sí. Las horas extra sí pueden generar ISR. Imagen generada con Canva

Las horas extra siguen siendo un tema clave para millones de trabajadores en México. Para 2026, la Ley Federal del Trabajo (LFT) mantiene reglas claras sobre cuándo se pagan, cuánto valen y qué límites existen, aunque muchos empleados aún desconocen sus derechos.

¿Qué son las horas extra según la ley?

Las horas extra son el tiempo laborado que excede la jornada legal, que en México es de:

8 horas en jornada diurna

7 horas en jornada nocturna

7.5 horas en jornada mixta

Cualquier tiempo adicional debe pagarse de forma especial y no puede sustituirse por “favores” o descansos no acordados.

¿Cómo se pagan las horas extra en 2026?

La LFT establece dos niveles de pago:

1. Dobles (las más comunes)

Se pagan al 200% del salario por hora

Aplican a las primeras 9 horas extra a la semana

Ejemplo: si ganas $100 por hora, la extra se paga en $200

2. Triples (cuando se excede el límite)

Se pagan al 300% del salario por hora

Aplican cuando se superan las 9 horas extra semanales

Ejemplo: $100 por hora normal = $300 por hora extra

¿Cuántas horas extra se pueden trabajar?

La ley es clara:

Máximo 3 horas extra por día

No más de 3 veces por semana

Si el patrón obliga a exceder estos límites, incurre en violaciones laborales y puede ser sancionado.

¿Las horas extra pagan impuestos?

Sí. Las horas extra sí pueden generar ISR, especialmente cuando el ingreso adicional rebasa el monto exento establecido por el SAT. Por eso, en algunos recibos de nómina el pago puede verse reducido.

¿Qué hacer si no te las pagan?

Pide que queden registradas en tu recibo de nómina

Guarda mensajes, horarios o evidencias

Puedes acudir a la PROFEDET para asesoría gratuita

En 2026, si trabajas más tiempo, ese esfuerzo tiene un valor legal y nadie puede quitártelo.