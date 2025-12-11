Aplazan fecha de sentencia para El Mayo Zambada
La sentencia aplazada para Ismael Zambada se movió al 13 de abril de 2026 debido a retrasos en la recolección de testimonios.
El juez Brian M. Cogan, de la corte del Distrito Este de Nueva York, aceptó la petición del abogado de Ismael ‘El Mayo´ Zambada, Frank Pérez, para aplazar la fecha de sentencia para el narcotraficante.
De esta manera será hasta el 13 de abril de 2026 en punto de las 10:00 horas cuando se realice la audiencia de sentencia, mientras su fecha original era este 12 de enero.
¿Cuándo se reprogramó la sentencia de ‘El Mayo’ Zambada?
“La sentencia se fija para el 13 de abril de 2026 a las 10.00 am. en la Sala Ceremonial 2D ante el juez Brian M. Cogan”.—
El pasado 9 de enero, el abogado Frank Pérez había solicitado 90 días adicionales para poder preparar y presentar el memorándum de sentencia, ya que debido a que las pruebas, como cartas testimonio de familiares de Zambada, están en regiones que enfrentan un aumento de violencia e inestabilidad, dificultando la logística para también realizar entrevistas.
“Los retrasos en viajes y comunicaciones han sido inevitables, y varias personas solo recientemente han podido confirmar su disponibilidad para ayudar”.—