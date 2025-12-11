;

  • 11 DIC 2025, Actualizado 22:01

Aplazan fecha de sentencia para El Mayo Zambada

La sentencia aplazada para Ismael Zambada se movió al 13 de abril de 2026 debido a retrasos en la recolección de testimonios.

Comunicóloga, apasionada por el periodismo de investigación y las causas sociales. Soy la voz de la sección &quot;Tendencias&quot; en Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar. Busco que la ciudadanía reciba información objetiva y veraz.Alejandra Pérez Molina

El juez Brian M. Cogan, de la corte del Distrito Este de Nueva York, aceptó la petición del abogado de Ismael ‘El Mayo´ Zambada, Frank Pérez, para aplazar la fecha de sentencia para el narcotraficante.

De esta manera será hasta el 13 de abril de 2026 en punto de las 10:00 horas cuando se realice la audiencia de sentencia, mientras su fecha original era este 12 de enero.

Ismael "Mayo" Zambada fue arrestado el 25 de julio de 2024 en el Paso Texas, Estados Unidos, junto con Joaquín Guzmán López, hijo del "Chapo"

¿Cuándo se reprogramó la sentencia de ‘El Mayo’ Zambada?

“La sentencia se fija para el 13 de abril de 2026 a las 10.00 am. en la Sala Ceremonial 2D ante el juez Brian M. Cogan”.

—  

El pasado 9 de enero, el abogado Frank Pérez había solicitado 90 días adicionales para poder preparar y presentar el memorándum de sentencia, ya que debido a que las pruebas, como cartas testimonio de familiares de Zambada, están en regiones que enfrentan un aumento de violencia e inestabilidad, dificultando la logística para también realizar entrevistas.

“Los retrasos en viajes y comunicaciones han sido inevitables, y varias personas solo recientemente han podido confirmar su disponibilidad para ayudar”.

—  

