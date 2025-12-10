Investigan homicidio de una pareja en calles de la colonia Lindavista

Un hombre y una mujer de la tercera edad fueron asesinados a balazos dentro de su casa en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX continúa con las investigaciones para esclarecer un homicidio en la colonia Lindavista de una pareja encontrada sin vida en su domicilio ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero. Agentes de la Policía de Investigación y peritos analizan huellas dactilares y videos del exterior del inmueble para identificar a los responsables.

¿Qué ocurrió dentro del domicilio en Lindavista?

El doble homicidio ocurrió en la calle Pernambuco 655, casi esquina con Montiel, donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron alertados y comprobaron que ambas personas ya no contaban con vida, por lo que acordonaron la zona en espera del Ministerio Público.

¿Qué líneas de investigación siguen las autoridades?

Las víctimas presentaban heridas de arma de fuego. Entre las líneas de investigación se analiza el entorno laboral del hombre asesinado, quien, según versiones preliminares, era abogado. Las autoridades revisan los casos que llevaba para determinar si el crimen podría estar relacionado con una venganza.

¿Qué declararon familiares de las víctimas?

El hijo de la pareja fue quien solicitó los servicios de emergencia tras encontrarlos gravemente heridos. Peritos y detectives de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos y los trasladaron al anfiteatro ministerial para continuar con las diligencias.

